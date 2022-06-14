YKS sınavı saat kaçta başlayacak? YKS sınavı ne zaman?

YKS sınavının heyecanı arttıkça araştırmalar da hız kazandı. Milyonlarca adayın katılacağı sınavın ne zaman, saat kaçta yapılacağı gibi sorular araştırılmaya başlandı. İşte YKS sınavı ile ilgili tüm soruların cevapları…

Üniversiteye başlamak için sınava girecek öğrenciler sınavla ilgili araştırma yapmaya başladılar. YKS sınavına çok kısa bir süre kala öğrencilerin heyecanı arttı. Sınav saati ne zaman gibi sorular araştırılıyor. İşte YKS sınavı ile ilgili tüm soruların cevapları…

YKS bu hafta mı?

2022 yılında yapılacak olan YKS sınavı 18-19 Haziran tarihlerinde yapılacaktır. Adaylar, ilk oturumda Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile sınava başlayacak, ardından ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavına gireceklerdir. Yabancı dil sınavına girmek isteyen adaylar Yabancı Dil Sınavı (YDT) için ter dökecek. AYT ve TYT sınavları saat 10:00'da başlamaktadır. YDT sınavı 15.30'da başlıyor. Sınav saatinden sonra hiçbir adayın sınava girmesine izin verilmeyecektir.

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 18 Haziran 2022 (Cumartesi),10.15, 165 dakika

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 19 Haziran 2022 (Pazar),10.15, 180 dakika

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran 2022 (Pazar),15.45, 120 dakika