YKS sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sınav sonuçları için geri sayım devam ediyor. YKS sınavı 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde milyonlarca üniversiteye giriş adayının katılımıyla gerçekleştirildi. Özellikle tercih edilecek bölüme göre TYT ve AYT puanları en çok araştırılanlar arasında yer almaktadır. Peki YKS sınav sonuçları açıklandı mı yoksa belirlendi mi? YKS 2022 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınava giren adaylar gözlerini ÖSYM'nin konuyla ilgili yapacağı açıklamalara çevirdi. Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından YKS taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlar da açıklanacak. Bilindiği üzere YKS sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak. Öte yandan, sonuçların erken açıklanacağı iddiaları gündeme gelirken, ÖSYM'den yapılan açıklamada, "Sonuç duyuru takviminde herhangi bir değişiklik yok." ifadeler kullanılmıştır.

2022 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair araştırmalar internette devam ediyor. 18-19 Haziran tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirilen YKS sınavının ardından ÖSYM tarafından yapılan duyurunun ardından TYT, AYT ve YDT sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belirlendi.

Buna göre; YKS sınav sonuçları 20 Temmuz Çarşamba günü ÖSYM tarafından açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir.

YKS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürerken, YKS tercihlerinin ne zaman yapılacağı da merak ediliyor. YKS sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından 1 hafta süreyle YKS tercih süreçlerinin başlayacağı tahmin ediliyor.