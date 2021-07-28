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TIMETURK / GENEL / YKS şampiyonu kim? YKS birincisi hangi ilden çıktı? TYT-AYT şampiyonları belli oldu mu?

YKS şampiyonu kim? YKS birincisi hangi ilden çıktı? TYT-AYT şampiyonları belli oldu mu?

YKS şampiyonu kim? YKS birincisi hangi ilden çıktı? TYT-AYT şampiyonları belli oldu mu? 2021 YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra gözler YKS şampiyonlarına çevrildi. YKS'de (AYT-TYT) tam puan alarak şampiyon alan adayların kim olduğu merak edilmeye başlandı. Peki 2021 YKS şampiyonları kim oldu? ÖSYM Başkanı Aygün YKS birincilerini açıkladı. Aygün Sözel-Sayısal ve eşit ağırlıkta YKS şampiyonlarını açıkladı. İşte 2021 YKS şampiyonları...

3 Saat Önce
2021-07-28 09:42:44
YKS şampiyonu kim? YKS birincisi hangi ilden çıktı? TYT-AYT şampiyonları belli oldu mu?

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YKS şampiyonu kim? YKS birincisi hangi ilden çıktı? TYT-AYT şampiyonları belli oldu mu? 2021 YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra gözler YKS şampiyonlarına çevrildi. YKS'de (AYT-TYT) tam puan alarak şampiyon alan adayların kim olduğu merak edilmeye başlandı. Peki 2021 YKS şampiyonları kim oldu? ÖSYM Başkanı Aygün YKS birincilerinin hangi ilden çıktığını açıkladı. Aygün Sözel-Sayısal ve eşit ağırlıkta YKS şampiyonlarını açıkladı. İşte 2021 YKS şampiyonları...

2021 YKS şampiyonu kim?

YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra YKS şampiyonları da merak edilmeye başlandı. ÖSYM Başkanı Aygün YKS birincilerinin hangi ilden çıktığını açıkladı. İşte YKS şampiyınları...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS'de birinci olan illeri açıkladı. Buna göre, TYT birincisi Adana, AYT birincileri sayısalda Adana, eşit ağırlıkta Konya ve sözelde Adana oldu. YDT birincileri ise, Almancada Balıkesir, Arapçada Konya, Fransızca ve İngilizcede İstanbul, Rusçada Bursa oldu.

2021 YKS şampiyonları açıklandı mı?

2021 YKS birincilerinin kim olduğu henüz açıklanmadı. İlerleyen dakikalarda YKS şampiyonlarının kim olduğu ve hikayeleri kamuoyu ile paylaşılabilir. 

YKS şampiyonları hangi ilden çıktı?

TYT birincisi: Adana

AYT birincileri:

Sayısal:Adana

Eşit Ağırlık:Konya

Sözel:Adana

YDT birincileri:

Almanca:Balıkesir

Arapça:Konya

Fransızca:İstanbul

İngilizce:İstanbul

Rusça:Bursa

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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