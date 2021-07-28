YKS puansız üniversiteler, bölümler hangileri | YKS 4 yıllık-2 yıllık taban puanları

YKS puansız alan bölümler hangileri | YKS 4 yıllık-2 yıllık taban puanları belli oldu mu? YKS sonuçları 28 Temmuz sabahı ÖSYM'nin resmi internet sitesinden açıklandı. Milyonlarca öğrenci YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra üniversite tercihleri için düşünmeye başladı. YKS puanı düşük olan adaylar YKS puansız üniversiteler var mı sorusunu araştırıyor. Üniversite tercihlerinde puan en önemli kriterdir. YKS 4 yıllık lisans ve 2 yıllık ön lisans taban puanları belli oldu mu?

YKS puansız alan bölümler hangileri | YKS 4 yıllık-2 yıllık taban puanları belli oldu mu? YKS sonuçları 28 Temmuz sabahı ÖSYM'nin resmi internet sitesinden açıklandı. Milyonlarca öğrenci YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra üniversite tercihleri için düşünmeye başladı. YKS puanı düşük olan adaylar YKS puansız üniversiteler var mı sorusunu araştırıyor. Üniversite tercihlerinde puan en önemli kriterdir. YKS 4 yıllık lisans ve 2 yıllık ön lisans taban puanları belli oldu mu?

2021 YKS sonuçarı açıklandı. YKS sonuçları ÖSYM'nin intenret sitesinden duyuruldu. Adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile YKS sonuçlarını öğrenebilecek.

YKS puansız üniversiteler, bölümler hangileri

YKS tercihlerinde puansız girilen bir üniversite ve bölüm bulunmuyor. YKS sonuçlarına göre üniversite tercihi yapabilmek için TYT sınavında 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olan adaylar tercih yapabilirler. TYT'de 150 ve üzeri puan alan öğrenciler, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilecek. Barajı geçemeyen adaylar hiçbir kuruma tercih yapamazlar.

Yeni açılan üniversiteler ve bölümler hangileri

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve Spor Bilimleri Fakültesi

Aksaray Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İslami İlimler Üniversitesi

İstanbul Atlas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu

İskenderun Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Enstitüsü

Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Yozgat Bozok Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Ankara Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Bölge Çalışmaları Enstitüsü

Avrasya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Boğaziçi Üniversitesi İletişim ve Hukuk Fakülteleri

Hasan Kalyoncu ÜniversitesiLisansüstü Eğitim Enstitüsü

Iğdır Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Samsun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi ve Trabzon Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

Üniversite taban paunları belli oldu mu?

2021 üniversite taban puanları henüz açıklanmadı. Ancak üniversite adayları 2020 taban puanları yardımıyla güncel üniversite taban puanları hakkında ön fikir ediniyor. Kendi puanlarını hesaplayarak bir okula yerleşip yerleşemeyeceklerini tahmin edebiliyor.

2021 üniversite taban puanlarının ağustos ayı içinde açıklanması bekleniyor.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.