YKS giriş belgesi nasıl alınır? ÖSYM ,YKS sınav yerlerini açıkladı!

YKS başvuruları 7 Mart'ta sona erdi. YKS'ye girecek adaylar heyecanla sınav tarihini bekliyor. Peki YKS ne zaman? YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? YKS sınav yerleri açıklandı mı? YKS giriş belgesi nasıl alınır? ÖSYM'den açıklama...