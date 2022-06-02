YKS giriş belgesi nasıl alınır? ÖSYM ,YKS sınav yerlerini açıkladı!
YKS başvuruları 7 Mart'ta sona erdi. YKS'ye girecek adaylar heyecanla sınav tarihini bekliyor. Peki YKS ne zaman? YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? YKS sınav yerleri açıklandı mı? YKS giriş belgesi nasıl alınır? ÖSYM'den açıklama...
2022-06-02 13:28:50
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 18-19 Haziran tarihlerinde yapılacak 2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için giriş belgelerini açtı.
YKS GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2022-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) 18 Haziran, 2022-YKS 2. Oturum Yeterlilik Sınavları (AYT) 19 Haziran 2022-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Sınavı atama işlemleri (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atama işlemleri tamamlandı.
Adaylar sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.
ÖSYM BAŞKANINDAN AÇIKLAMA
OSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TYT'nin 18 Haziran'da saat 10:00'da başlayacağını, adaylara 120 soru için 165 dakika süre verileceğini, AYT'nin 19 Haziran'da 10:00 da başlayacağını söyledi: 160 soru için 00, 180 dakika. verileceğini bildirdi. YDT'nin 19 Haziran'da saat 15.30'da başlayacağını hatırlatan Aygün, adaylara 80 soru için 120 dakika süre verileceğini kaydetti.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Üniversite sınavının sonuçları, 20 Temmuz'da ÖSYM AİS üzerinden adaylara açıklanacak. .
YORUMLAR (0)