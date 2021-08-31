YKS ek yerleştirme ne zaman yapılacak? YKS ek yerleştirme tercihleri ne zaman başlayacak? Milyonlarca kişi YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla rahat bir nefes aldı. Sonuçların açıklanmasından sonra bir bölüme yerleşemeyen adaylar hayal kırıklığına uğradı. Ancak ek yerleştirmeler ile üniversiteye yerleşme konusunda umutları hala var. 1. yerleştirmeler sonuçlandı. Milyonlarca kişi şimdi 2. yerleştirmeleri bekliyor. Peki 2. yerleştirme tercihleri ne zaman yapılacak. Ek yerleştirmeler başladı mı?

YKS ek yerleştirme ne zaman yapılacak? YKS ek yerleştirme tercihleri ne zaman başlayacak? Milyonlarca kişi YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla rahat bir nefes aldı. Sonuçların açıklanmasından sonra bir bölüme yerleşemeyen adaylar hayal kırıklığına uğradı. Ancak ek yerleştirmeler ile üniversiteye yerleşme konusunda umutları hala var. 1. yerleştirmeler sonuçlandı. Milyonlarca kişi şimdi 2. yerleştirmeleri bekliyor. Peki 2. yerleştirme tercihleri ne zaman yapılacak. Ek yerleştirmeler başladı mı?

2021 YKS yerleştirme sonuçları 31 Ağustos 20212 tarihinde ÖSYM tarafından duyuruldu. Adaylar ÖSYM'nin sonuç açıklanma sayfasına giderek YKS yerleştirme sonuçlarını sorguladı. Bir çok kişi listesindeki bölüme yerleşme şansı yakalayamadı. Yerleşemeyen adaylar ek yerleştirmelerin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki YKS ek yerleştirme ne zaman yapılacak?

YKS ek yerleştirme ne zaman yapılacak?

Milyonlarca kişi 2021 YKS sınavında istedikleri üniversitede okumak için ter döktü. Adaylar YKS yerleştirme sonuçları ile üniversitelere yerleşti. Milyonlarca kişi ise tercihlerinden birine yerleşemedi. Durum böyle olunca ek yerleştirmeler dört gözle beklenir oldu. Peki YKS ek yerleştirme ne zaman yapılacak? Ek yerleştirmeler YKS 1. yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra boş kalan kontenjanların hesaplanmasıyla başlayacak. YKS yerleştirmede bir bölüme yerleşene ve kayıt yaptırmayanların yerleri de ek yerleştirmelerde hesaplanacak. YKS ek yerleştirme sürecinin bir kaç haftaiçinde başlaması bekleniyor.

YKS ek yerleştirme ücreti ne zaman yatırılır?

Ek yerleştirme ücreti, tercih süresi tamamlandıktan sonraki ilk resmi iş günü saat 23.59'a kadar yatırılabilir. Bu süre tamamlandıktan sonra ek yerleştirme ücreti yatırılamaz. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayılır, yerleştirme işlemine alınmaz. Bankalardan ücret ödeme işlemleri, resmi iş günlerinde ve çalışma saatlerinde yapılır.

Ek tercih işlemi yapacak adayların ÖSYM sitesinden tercih bildiriminde bulunmalarının ardından ÖSYM tarafından bildirilen bankalara belirtilen başvuru ücretini yatırmaları gerekmektedir. Şehit ve gaziler ile birinci dereceden yakınları ek tercih başvuru ücreti ödemeksizin başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Kimler ek yerleştirmede tercih yapabilir?

1. 2020-YKS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2020-YKS merkezî

yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekir.

2. Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak, yerleştirilen adaylardan birkaçının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-3'teki ön lisans programları ile Tablo 4'teki lisans programlarını, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip olan adaylar tercih edebilecektir. Kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları, ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebileceklerdir.

3. 2020-YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.

4. Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.

YKS ek tercih ücreti internetten yatırılır mı?

2021 YKS ek yerleştirme ücretleri bazı ankaların internet bankacılığından da yatırılabilir. Ek yerleştirme tercihi yapacak olan adaylar bankaya gitmeden ek tercih ücretini internet üzerinden de yatırabilir.

YKS ek yerleştirme ücreti hangi bankadan yatırılır?

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

*Yerleştirme ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı /banka kartıyla da yatırılabilecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.