YKS ek tercihlerde tercih değiştirilir mi? YKS ek yerleştirme tercih değiştirme hakkı var mı? Yüz binlerce kişi YKS ek tercih işlemlerine başladı. YKS ek tercihler 20 Eylül'de başladı ve 23 Eylül'de sona erecek. Tercihlerini tamamlayan adaylar tercihlerinde değişiklik yapabilir mi?

YKS ek tercihlerde tercih değiştirilir mi? YKS ek yerleştirme tercih değiştirme hakkı var mı? Yüz binlerce kişi YKS ek tercih işlemlerine başladı. YKS ek tercihler 20 Eylül'de başladı ve 23 Eylül'de sona erecek. Tercihlerini tamamlayan adaylar tercihlerinde değişiklik yapabilir mi?

2021 YKS ek tercihler başladı. YKS yerleştirme sonuçlarında hiç bir bölüme yerleşemeyen binlerce kişi YKS ek yerleştirmeleri dört gözle bekliyordu. YKS ek tercihler nihayet başladı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ek tercihlerin başladığını açıkladı. Agün paylaşımda şunları yazdı "Değerli YKS adaylarımız, 2021-YKS birinci ek yerleştirme için tercih işlemlerini bugün başlatıyoruz. Tercihlerinizi 20-23 Eylül tarihleri arasında 'http://ais.osym.gov.tr' sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin hayırlı olmasını dilerim. Birinci ek yerleştirme sonucuna göre yerleşecek adayların kayıtları tamamlandıktan sonra belli olacak boş kontenjanlar için de ikinci ek yerleştirme süreci başlatılacak. İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek."

YKS tercihleri değiştirilir mi?

2021 YKS tercihleri tercih süresi içersinde değiştirilebilir. YKS tercihlerini ve tercih sıralamasını değiştirmek isteyen adaylar "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak tercihlerini yeniden düzenleyebilir. Ancak tercih süreci bitince adayların tercihlerini yeniden düzenlemesi mümkün olmayacak.

YKS tercih değişikliği nasıl yapılır?

Kaydedilen YKS tercihleri yeninden düzenlenebilir. YKS tercihlerinizi değiştirmek için ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasına şifrenizle giriş yapmanız gerekiyor. Burada dikkat edilmesi gereken en eönemli konu tercih süresi içinde değişiklik yapılabileceğidir. Tercih süreci bitince YKS tercihlerinde herhangi bir değişiklik yapamazsınız.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.