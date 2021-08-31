ÖSYM 31 Ağustos'ta 2021 YKS yerleştirme tercih sonuçlarını açıkladı. İyi bir üniversitede, iyi bir bölümde okumak için YKS sınavına giren milyonlarca adayın meraklı bekleyişi tercih sonuçlarının açıklanmasıyla sona erdi. YKS yerleştirme sonuçlarında herhangi bir bölüme yerleşemeyen adaylar ek tercihler ne zaman başlayacak sorusuna yanıt araştırıyor. Peki YKS ek tercihler ne zaman? Ek tercih ücretli mi? YKS ek yerleştirme ücreti ne kadar?

ÖSYM 31 Ağustos'ta 2021 YKS yerleştirme tercih sonuçlarını açıkladı. İyi bir üniversitede, iyi bir bölümde okumak için YKS sınavına giren milyonlarca adayın meraklı bekleyişi tercih sonuçlarının açıklanmasıyla sona erdi. YKS yerleştirme sonuçlarında herhangi bir bölüme yerleşemeyen adaylar ek tercihler ne zaman başlayacak sorusuna yanıt araştırıyor. Peki YKS ek tercihler ne zaman? Ek tercih ücretli mi? YKS ek yerleştirme ücreti ne kadar?

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Milyonlarca kişi 2021 YKS sınavında istedikleri üniversitede okumak için ter döktü. Adaylar YKS yerleştirme sonuçları ile üniversitelere yerleşti. Milyonlarca kişi ise tercihlerinden birine yerleşemedi. Durum böyle olunca ek yerleştirmeler dört gözle beklenir oldu. Peki YKS ek yerleştirme ne zaman yapılacak? Ek yerleştirmeler YKS 1. yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra boş kalan kontenjanların hesaplanmasıyla başlayacak. YKS yerleştirmede bir bölüme yerleşene ve kayıt yaptırmayanların yerleri de ek yerleştirmelerde hesaplanacak. YKS ek yerleştirme sürecinin bir kaç haftaiçinde başlaması bekleniyor.

YKS EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ NE KADAR?

Ek yerleştirme ücreti, tercih süresi tamamlandıktan sonraki ilk resmi iş günü saat 23.59'a kadar yatırılabilir. Bu süre tamamlandıktan sonra ek yerleştirme ücreti yatırılamaz. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayılır, yerleştirme işlemine alınmaz. Bankalardan ücret ödeme işlemleri, resmi iş günlerinde ve çalışma saatlerinde yapılır.

Ek tercih işlemi yapacak adayların ÖSYM sitesinden tercih bildiriminde bulunmalarının ardından ÖSYM tarafından bildirilen bankalara belirtilen başvuru ücretini yatırmaları gerekmektedir. Şehit ve gaziler ile birinci dereceden yakınları ek tercih başvuru ücreti ödemeksizin başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler.

2021 YKS ek yerleştirme ücretleri bazı ankaların internet bankacılığından da yatırılabilir. Ek yerleştirme tercihi yapacak olan adaylar bankaya gitmeden ek tercih ücretini internet üzerinden de yatırabilir.

EK YERLEŞTİRME NEDİR?

YKS ek yerleştirme süreci üniversite birinci yerleştirme işlemleri sırasında herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen veya herhangi bir tercihte bulunmayan adayların başvurabildiği bir süreçtir.

Ek yerleştirme sürecinde birinci yerleştirme işlemlerinde açık öğretim programları, örgün eğitim veren üniversitelerin önlisans ve lisans kontenjanlarına yerleşemeyen öğrenciler ve özel yetenek sınavına girmiş öğrenciler başvuru yapabilmektedir. Ayrıca birinci yerleştirme sürecinde hiç tercihte bulunmamış adaylar da ek kontenjan tercih başvurusunda bulunabilirler.

İKİNCİ EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2021-YKS işlemlerine mahsus olmak üzere, merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar için "ikinci ek yerleştirme" yapılacağını duyurdu.

Bu ek yerleştirme imkanından Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı asgari 140, Alan Yeterlilik Testleri/Yabancı Dil Testi (AYT/YTD) puanı asgari 170 olan adaylar da faydalanabilecek.

AYT/YDT Puanı 180 ve üzerinde olan adayların “merkezi yerleştirme” ve “ek yerleştirme” işlemlerinde puan ve başarı sıraları korunarak tercih ve yerleştirme süreci daha önce ilan edildiği şekilde tamamlanacaktır.

2021-YKS işlemlerine mahsus olmak üzere merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar için “ikinci ek yerleştirme” yapılacaktır. Merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlara verilecek olan bu ikinci ek yerleştirme imkânından “TYT puanı asgari 140”; “AYT/YTD puanı asgari 170” olan adaylar da yararlanabilecektir.​

Böylelikle merkezi ve ek yerleştirme işlemlerinde daha önce ilan edilmiş olan baraj puanlarında herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir. “Boş kalan kontenjanlar için ilave bir tercih fırsatı tanınarak” TYT Puanı 140 ve üzerinde olan adaylar ile AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olan adaylar için ikinci ek yerleştirme işlemleri esnasında tercihte bulunma imkânı verilmiştir.

Buna göre ikinci ek yerleştirme işlemleri sürecindeTYT puanı 140 ve üzerinde olan adaylar “önlisans programlarında”, AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olan adaylar “lisans programlarında” boş kalan kontenjanlara tercihte bulunabileceklerdir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.