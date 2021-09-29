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TIMETURK / GENEL / YKS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı | 2021 YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı? YKS ek yerleştirme sonuçları 2021

YKS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı | 2021 YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı? YKS ek yerleştirme sonuçları 2021

YKS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı | YKS sınavına giren milyonlarca aday hayallerindeki üniversiteye yerleşebilmek için sınavda ter döktü. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla barajı geçen adaylar YKS tercihlerini tamamladı. YKS tercih sonuçlarının da açıklanmasıyla binlerce kişi üniversiteli oldu. 2021 YKS tercih sonuçlarına bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar için ise 20-23 Eylül arasında ek tercih başvuruları açıldı. Ek tercih işlemlerini yapanlar sonuçların bir an önce açıklanmasını bekliyor. Peki 2021 YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı? YKS ek yerleştirme sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? YKS ek tercih sonuçları nereden sorgulanır?

3 Saat Önce
2021-09-29 11:27:45
YKS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı | 2021 YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı? YKS ek yerleştirme sonuçları 2021

YKS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı | YKS sınavına giren milyonlarca aday hayallerindeki üniversiteye yerleşebilmek için sınavda ter döktü. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla barajı geçen adaylar YKS tercihlerini tamamladı. YKS tercih sonuçlarının da açıklanmasıyla binlerce kişi üniversiteli oldu. 2021 YKS tercih sonuçlarına bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar için ise 20-23 Eylül arasında ek tercih başvuruları açıldı. Ek tercih işlemlerini yapanlar sonuçların bir an önce açıklanmasını bekliyor. Peki 2021 YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı? YKS ek yerleştirme sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? YKS ek tercih sonuçları nereden sorgulanır?

YKS sınavına 2021 yılında milyonlarca kişi katıldı. ÖSYM'nin en geniş katılımlı sınavı olan YKS'de ter döken milyonlarca öğrenci sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihlerini yaptı. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla üniversiteye yerleşmeyen adaylar için ek tercihler açıldı. YKS ek tercihler 20-23 Eylül arasında yapıldı. YKS ek tercih işlemlerini tamamlayan adaylar sonuçların açıklanacaı tarihi beklemeye başladı. Peki 2021 YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı? YKS ek yerleştirme sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak?

2021 YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı?

2021 YKS ek tercih sonuçları açıklanadı. 2021 YKS tercih sonuçları 23 Eylül'de sona ermişti. YKS ek tercihlerin bir hafta içind açıklanması bekleniyor. YKS ek tercih sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

YKS ek tercih sonuçları sorgulama ekranıi

YKS ikinci ek yerleştirme ne zaman?

YKS ikinci ek yerleştirmelerin ne zaman başlayacağı barajı geçemeyen binlerce öğrenci tarafından merak ediliyor. YKS 2. ek yerleştirmeler 1. ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra ve üniversite kayıt işlemlerinin sosna ermesinden sonra ortaya çıkacak açık kontenjanların belli olmasıyla başlayacak. Yani YKS 2. ek yerleştirme için öğrencilerin önünde bir kaç hafta bulunuyor.

Birinci ek yerleştirme sonucuna göre yerleşecek olan adayların kayıtları tamamlandıktan sonra belli olacak boş kontenjanlar için de ikinci ek yerleştirme süreci başlatılacak.

İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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