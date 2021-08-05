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TIMETURK / GENEL / YKS'de barajı geçemeyen tercih yapabilir mi? (AÖF-2 yıllık-4 yıllık)

YKS'de barajı geçemeyen tercih yapabilir mi? (AÖF-2 yıllık-4 yıllık)

YKS'de barajı geçemeyen tercih yapabilir mi? YKS sınav sonuçları geçtiğimiz hafta açıklandı. Sonuçların açıklanması ile adayları tercih telaşı sardı. YKS sınavında barajı aşamayan adaylar tercih yapıp yapamayacaklarını merak ediyor. Peki YKS'de barajı geçemeyen AÖF 2 yıllık bölüm tercihi yapabilir mi?

10 Saat Önce
2021-08-05 10:47:28
YKS'de barajı geçemeyen tercih yapabilir mi? (AÖF-2 yıllık-4 yıllık)

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YKS'de barajı geçemeyen tercih yapabilir mi? YKS sınav sonuçları geçtiğimiz hafta açıklandı. Sonuçların açıklanması ile adayları tercih telaşı sardı. YKS sınavında barajı aşamayan adaylar tercih yapıp yapamayacaklarını merak ediyor. Peki YKS'de barajı geçemeyen AÖF 2 yıllık bölüm tercihi yapabilir mi?

2021 YKS sınav sonuçları bir çok kişiyi sevindirirken puanı düşük olan bir çok kişiyi de üzdü. Beklediği puanu alamayan hatta barajı geçemeyen adaylar aldıkları puan ile tercih seçeneklerini araştırmaya başladı. Peki YKS sınavında barajı geçemeyenler tercih yapabilir mi?

YKS'de barajı geçemeyen tercih yapabilir mi?

YKS sınavında baraj uygulaması bulunuyor. TYT ve AYT'nin ayrı ayrı baraj puanı var. TYT'de 150 ve üzeri puan alan öğrenciler, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilecek. TYT sınavında 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olan adaylar, bu puan türleriyle öğrenci alan lisans programlarıyla birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını seçebilecekler. Belirtilen baraj puanlarını geçemeyen adaylar YKS tercihi yapamayacak. AÖF yada 2 yıllık tercih hakkı için baraj puanını geçmiş olmak gerekiyor.

YKS baraj puanı kaç?

TYT 2021 baraj puanı : 150

AYT 2021 baraj puanı : 180

YDT 2021 baraj puanı : 180

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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