YKS başvuru 2022! YKS başvurusu nasıl yapılır? YKS başvuru tarihi

ÖSYM takviminde 11 Şubat'ta başlayacağı belirtilen YKS başvuruları için araştırmalar başladı. Adaylar başvuru yapmadan önce YKS sınav ücretinin detaylarını ve başvuru rehberini merak ediyor. Peki 2022 YKS başvurusu nasıl yapılacak? YKS sınav ücreti ne kadar, hangi bankalara yatırılacak?

YKS başvuruları ÖSYM üzerinden yapılacaktır. TYT, AYT ve YDT oturumlarından oluşan YKS sınavına başvuru ücreti ve kılavuzu ile ilgili detaylar adaylar tarafından araştırılıyor. Bugün başlayacak olan YKS uygulamaları için gözler sonraki saatlere çevrildi.

YKS BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

YKS başvuruları bugün yani 11 Şubat tarihinde başlıyor. YKS başvurusu ÖSYM üzerinden yapılabilecek. YKS sınav başvuruları için ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan bireyler, https://ais.osym.gov.tr adresinden başvurularını gerçekleştirecekler. Ancak fotoğrafı bulunmayan adaylar ise başvuru merkezlerine gidecekler.

YKS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

2022 YKS sınav ücreti henüz açıklanmadı. İlerleyen saatlerde YKS başvuruları başladığı zaman sınav ücreti detayı eklenecek.

YKS BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

YKS başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı. YKS sınavı başvuruları başlayınca kılavuzun yayımlanması bekleniyor.

YKS NE ZAMAN 2022?

YKS'nin ilk oturumu olan TYT 18 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

YKS 2. oturum olan AYT 19 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

YKS 3. oturum olan YDT 19 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.