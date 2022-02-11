DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Mahkum 9. bölüm tek parça izle | Mahkum son bölümde neler oldu? Mahkum yeni bölüm özeti
Beşiktaş-Kayserispor maçı ne zaman? Türkiye Kupası Beşiktaş-Kayserispor maçı hangi gün saat kaçta oynanacak?
Ekonomide gözler Bakan Nebati'nin yarın yapacağı açıklamalarda
'Sonsuza Dek' şarkı sözleri | Ebru Gündeş-Murat Boz 'Sonsuza Dek' şarkı sözü nasıl?
Antalya Bisiklet Turu'nun ilk etabını Matteo Malucelli kazandı
Doğu Ekpresi'nden sonra Batı Karadeniz Ekspresi'ne de yoğun ilgi
Camileri tanıtmak için Almanya'dan memleketi Düzce'ye pedal çevirdi
Rusya'dan domates kotasını artırma sinyali
Haydar Dümen kimdir? Haydar Dümen neden öldü? Haydar Dümen kaç yaşında?
Yüksek fiyatlar nereye nasıl şikayet edilir? Fahiş fiyat nereye şikayet edilir?
Ebru Gündeş ve Murat Boz - Sonsuza Dek şarkı sözleri | Sonsuza Dek dinle
Rusya Merkez Bankası, politika faizini 100 baz puan artırdı
Arka Sokaklar'da Engin ayrıldı mı? Arka Sokaklar Engin Balkan neden ayrıldı?
Gözler elektrik zirvesinde: Elektrik faturalarında indirim olacak mı?
İŞKUR iş ilanına nasıl bakılır? İŞKUR kendi şehrimde kendi mesleğimde iş ilanı

TIMETURK / GENEL / YKS başvuru 2022! YKS başvurusu nasıl yapılır? YKS başvuru tarihi

YKS başvuru 2022! YKS başvurusu nasıl yapılır? YKS başvuru tarihi

ÖSYM takviminde 11 Şubat'ta başlayacağı belirtilen YKS başvuruları için araştırmalar başladı. Adaylar başvuru yapmadan önce YKS sınav ücretinin detaylarını ve başvuru rehberini merak ediyor. Peki 2022 YKS başvurusu nasıl yapılacak? YKS sınav ücreti ne kadar, hangi bankalara yatırılacak?

1 Saat Önce
2022-02-11 13:44:03
YKS başvuru 2022! YKS başvurusu nasıl yapılır? YKS başvuru tarihi

YKS başvuruları ÖSYM üzerinden yapılacaktır. TYT, AYT ve YDT oturumlarından oluşan YKS sınavına başvuru ücreti ve kılavuzu ile ilgili detaylar adaylar tarafından araştırılıyor. Bugün başlayacak olan YKS uygulamaları için gözler sonraki saatlere çevrildi.

YKS BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

YKS başvuruları bugün yani 11 Şubat tarihinde başlıyor. YKS başvurusu ÖSYM üzerinden yapılabilecek. YKS sınav başvuruları için ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan bireyler, https://ais.osym.gov.tr adresinden başvurularını gerçekleştirecekler. Ancak fotoğrafı bulunmayan adaylar ise başvuru merkezlerine gidecekler.

YKS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

2022 YKS sınav ücreti henüz açıklanmadı. İlerleyen saatlerde YKS başvuruları başladığı zaman sınav ücreti detayı eklenecek.

YKS BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

YKS başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı. YKS sınavı başvuruları başlayınca kılavuzun yayımlanması bekleniyor.

YKS NE ZAMAN 2022?

YKS'nin ilk oturumu olan TYT 18 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.
YKS 2. oturum olan AYT 19 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.
YKS 3. oturum olan YDT 19 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş