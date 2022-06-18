YKS 2022 TYT soru ve cevaplarını açıkladı mı? TYT cevap anahtarı kitapçığı ne zaman yayınlanır?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2022-YKS) ilk gün oturumu olan Temel Yeterlik Sınavı (TYT) tamamlandı. Adaylar TYT soruları karşısında ter dökerken, sınav sonrası YKS soruları ve cevap anahtarı üzerine yapılan araştırmalara da ağırlık verdiler. TYT soru cevap anahtarı ile adaylar sınavdan alacakları puanın ön tahminini yapabilirler. TYT sınavı kapsamında adaylara Matematik, Türkçe, Coğrafya, Tarih, Felsefe, Fizik, Kimya, Biyoloji ve Din Kültürü Ahlak Bilgisi derslerinden sorular sorulmuştur. Peki TYT soruları ve cevapları yayınlandı mı? Detaylar haberimizde.

Üniversite sınavı olarak da bilinen 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk gün oturumu tamamlandı. Adaylar TYT soruları karşısında ter dökerken, aileleri de onlara dışarıdan destek oldu. Sınavın ardından öğrenciler YKS soruları ve cevapları ile ilgili araştırmalarına hız verdi. TYT soru cevap anahtarı PDF kitapçığı, öğrenciler tarafından en çok araştırılan kitaplardan biri oldu. Temel Yeterlilik Testi (TYT) kapsamında öğrencilerden Matematik, Türkçe, Coğrafya, Tarih, Felsefe, Fizik, Kimya, Biyoloji ve Din Kültürü Ahlak Bilgisi ile ilgili soruları yanıtlamaları istendi. Peki TYT soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte 2022 YKS TYT soru ve cevapları hakkında bilgiler...

TYT AYT YKS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

YKS soru ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak geçmiş yıllara göre YKS soru cevap anahtarının sınav günü veya sınavdan bir gün sonra açıklanması bekleniyor.

Sınava giren adaylar 10 gün boyunca tüm sorulara ulaşabilirler. Sınava girmeyenler soruların sadece bir kısmını görebilirler. Bu nedenle adaylar tahmini puanlarını hesaplama imkanına sahiptir. Soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM internet sitesinde yayınlanmaktadır.