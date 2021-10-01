YKS ikinci ek yerleştirme işlemeleri 20 Eylül'de başladı ve 23 Eylül'de sona erdi. Binlerce aday YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasını beklerken sonuçlar 1 Ekim'de ÖSYM'nin sitesinden açıklandı. YKS ek yerleştirme sonuçlarında da bir üniversiteye yerleşemeyen binlerce aday şimdiden 2. ek yerleştirmeleri beklemeye başladı. Peki YKS 2. ek yerleştirme ne zaman yapılacak? YKS 2. ek yerleştirmede yerleşemeyenler tercih yapabilir mi? YKS 2. ek yerleştirmede e TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek.

YKS ikinci ek yerleştirme işlemeleri 20 Eylül'de başladı ve 23 Eylül'de sona erdi. Binlerce aday YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasını beklerken sonuçlar 1 Ekim'de ÖSYM'nin sitesinden açıklandı. YKS ek yerleştirme sonuçlarında da bir üniversiteye yerleşemeyen binlerce aday şimdiden 2. ek yerleştirmeleri beklemeye başladı. Peki YKS 2. ek yerleştirme ne zaman yapılacak? YKS 2. ek yerleştirmede yerleşemeyenler tercih yapabilir mi? YKS 2. ek yerleştirmede e TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek.

YKS ek yerleştirme tercihleri 20 Eylül'de başladı ve 23 Eylül'de sona erdi. Yüz binlerce üniversiteli adayı sonuçların açıklanmasını beklerken ÖSYM YKS ek yerleştirme sonuçlarını sitesinden açıkladı. Ek yerleştirme sonuçlarına göre yüz binlerce aday yine herhangi bir yükseköüretim programına yerleşemedi. Üniversiteye yerleşemeyen adaylar gözünü ikinci ek yerleştirmelere dikti. Peki YKS 2. ek yerleştirme ne zaman yapılacak? YKS 2. ek yerleştirmede yerleşemeyenler tercih yapabilir mi?

YKS 2. ek yerleştirme ne zaman yapılacak?

YKS 2. ek yerleştirmeler 1. ek yerleştirme işlemlerinin ardından başlayacak. 1. ek yerleştirme sonuçlarına göre ve öğrencilerin kazandıkları bölüme kayıt yaptorop yaptırmamasına göre boşta kalan kontenjanlar yeniden hesaplanacak ve 2. ek tercih süreci başlayacak. YKS ek tercih kılavuzuna göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 4-5 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Bu süreden sonra YKS ikinci ektercihler için boşta kalan kontenjanlar belirlenecek.

YKS 2. ek yerleştirmede yerleşemeyenler tercih yapabilir mi?

YKS 2. ek yerleşrtirmede kimlerin tercih yapacağı merak edilen soruların başında geliyor. Bu soruya ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yanıt verdi. ÖSYM Başkanı Aygün açıklamasında şunlara değindi: “Birinci ek yerleştirme sonucuna göre yerleşecek olan adayların kayıtları tamamlandıktan sonra belli olacak boş kontenjanlar için de ikinci ek yerleştirme süreci başlatılacak. İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.