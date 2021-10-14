YKS 2. ek tercihler son gün ne zaman? YKS 3. yerleştirme ne zaman bitiyor? YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla başlayan üniversite yerleştirme süreci devam ediyor. YKS 2. ek yerleştirme süreci de 14 Ekim Perşembe günü başladı. Üniversiteli olma yolunda son viraj olan YKS 2. ek yerleştirmelerde binlerce kişi tercih yapacak. YKS 2. ek yerleştirme sürecinin de sona ermesiyle KYK burslarına başvuruların başlaması bekleniyor.

YKS 2. ek tercihler son gün ne zaman? YKS 3. yerleştirme ne zaman bitiyor? YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla başlayan üniversite yerleştirme süreci devam ediyor. YKS 2. ek yerleştirme süreci de 14 Ekim Perşembe günü başladı. Üniversiteli olma yolunda son viraj olan YKS 2. ek yerleştirmelerde binlerce kişi tercih yapacak. YKS 2. ek yerleştirme sürecinin de sona ermesiyle KYK burslarına başvuruların başlaması bekleniyor.

YKS üniversite yerleştirme sürecinin 3. yerleştirme aşaması olan YKS 2. ek yerleştirmeler başladı. YKS 1. ek yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile yüz binlerce kişi YKS 2. ek tercihlerin başlamasını bekliyordu. Konuyla ilgili müjde ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den geldi. Aygün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemlerinin 14 Ekim'de başladığını duyurdu. Peki YKS 2. ek tercihler son gün ne zaman? YKS 3. yerleştirme ne zaman bitiyor?

YKS 2. ek tercihler son gün ne zaman?

YKS 2. ek tercihler 14 Ekim'de başladı ve 18 Ekim'de sona erecek.

YKS 2. ek yerleştirme üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 26 Ekim-1 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 26-31 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur (Elektronik kayıt hariç üniversitelerdeki kayıt işlemleri, resmi iş günlerinde ve çalışma saatlerinde yapılır.). Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

YKS 2. ek tercih ücreti ne kadar?

İkinci ek yerleştirme ücreti 25,00 TL'dir. İkinci ek yerleştirme ücreti, 19 Ekim 2021 tarihi saat 23.59'a kadar yatırılabilecektir (Bankalardan ücret ödeme işlemleri, resmî iş günlerinde ve resmî çalışma saatlerinde yapılır.). kinci ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ikinci ek yerleştirme için yapmış oldukları yükseköğretim programları tercihleri geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacaktır.

Kimler YKS 2. ek tercih yapabilir?

2021 YKS ikinci ek yerleştirmede, merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adaylar tercih yapabilecek. Ayrıca, özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran adaylar da ikinci ek yerleştirmede tercihte bulunabilecek. 2021-YKS merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede ÖSYM tarafından bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, 2021-YKS ikinci ek yerleştirmede tercih yapamayacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.