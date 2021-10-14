YKS 2. ek tercih üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? YKS 2. ek yerleştirmede üniversite kazananlar üniversiteye ne zaman kaydolacak?

YKS sınavı ile başlayan yerleştirme süreci 2. ek yerleştirme ile devam ediyor. YKS'de son yerleştirme olan 2. ek tercihler 14 Ekim'de başladı. Yüz binlerce kişinin üniversite hayali için son tercih süreci de başlamış oldu. YKS 2. ek tecihi yapan adaylar üniversite kayıtlarının ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki YKS 2. ek tercih üniversite kayıtları ne zaman? YKS 2. ek yerleştirmede üniversite kazananlar üniversiteye ne zaman kaydolacak?

2021 YKS sınavına milyonlarca kişi katıldı. YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla ilk tercihler yapıldı. Yüz binlerce kişi ilk tercihlerin ardından üniversiteye kayıt yaptırmaya haka kazandı. İlk tercihlerden sonra 1. ek tercih başvuruları alınmaya başlandı. 1. ek tercih sonuçları da 1 Ekim'de açıklandı. Son olarak 2. ek tercihler de 14 Ekim'de başladı.

YKS 2. ek tercih üniversite kayıtları ne zaman?

YKS 2. ek tercih sonuçlarına göre bir bölüme kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 26 Ekim-1 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 26-31 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur (Elektronik kayıt hariç üniversitelerdeki kayıt işlemleri, resmi iş günlerinde ve çalışma saatlerinde yapılır.). Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.

YKS ek yerleştirmede kaç tercih yapılacak?

Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabileceklerdir.

YKS 2. ek tercihler nasıl yapılacak?

Adaylar, 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme Tercih Bildirimini T.C. Kimlik Numarası ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaklardır.

TYT puanı 140 ve üzeri olan adaylar, Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir. İlgili AYT/YDT puanı 170 ve üzeri olan adaylar, Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

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