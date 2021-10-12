YKS 2. ek tercih ücreti ne kadar? YKS ikinci ek yerleştirme ücretini kimler yatıracak? YKS ek tercih sonuçları 1 Ekim'de açıklandı. Sonuçlara göre bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar YKS 2. ek tercih işlemlerinin başlamasını bekliyor. YKS sınavında TYT’de en az 140, AYT ve YDT'de en az 170 puan alan adaylar da YKS ikinci ek yerleştirmede tercih yapacak. Üniversite kazanma yolunda son yerleştirme olacak 2. ek yerleştirmelerde harçların ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki YKS 2. ek tercih ücreti var mı? YKS 2. ek yerleştirme ücretini kimler ödeyecek?

YKS 2. ek tercih ücreti ne kadar? YKS ikinci ek yerleştirme ücretini kimler yatıracak? YKS ek tercih sonuçları 1 Ekim'de açıklandı. Sonuçlara göre bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar YKS 2. ek tercih işlemlerinin başlamasını bekliyor. YKS sınavında TYT'de en az 140, AYT ve YDT'de en az 170 puan alan adaylar da YKS ikinci ek yerleştirmede tercih yapacak. Üniversite kazanma yolunda son yerleştirme olacak 2. ek yerleştirmelerde harçların ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki YKS 2. ek tercih ücreti var mı? YKS 2. ek yerleştirme ücretini kimler ödeyecek?

2021 yılında yapılan YKS sınavına milyonlarca kişi katıldı. İyi bir üniversitede istedikleri bölümü kazanmak için sınavda ter döken adayların yerleştirme süreci devam ediyor. YKS yerleştirme sonuçlarının ardından adaylar YKS ek yerleştirme tercihinde bulundu. YKS ek yerleştirme sonuçlarının da açıklanmasıyla binlerce kişi YKS 2. ek tercihleri beklemeye başladı. Yakın zamanda başlayacak olan YKS 2. ek yerleştirme tercihleri öncesi adaylar tercih ücreti ödeyip ödemeyeceğini merak ediyor. YKS 1. ek yerleştirmede ücret ödeyenler YKS 2. ek yerleştirme ücreti ödeyecek mi?

2. ek tercih ücreti ne kadar?

YKS sonuçlarının açııklanmasıyla yüz binlerce kişi YKS ek tercih işlemlerini 20 Eylül ve 23 Eylül tarihleri arasında tamamladı. YKS ek yerleştirme sonuçları da 1 Ekim'de açıklandı. YKS 2. ek yerleştirme başvurusu yapmak isteyenler tercih harcının ne kadar olduğunu merak ediyor. . YKS 1. ek yerleştirme ücreti 25,00 TL olarak açıklanmıştı. YKS ek yerleştirme ücretini yatırmayanların işlemleri tamamlanmayacak ve geçersiz sayılacak. Adaylar ek tercih sürecinde harçlarını yatırmayı unutmamalı.

YKS ikinci ek yerleştirme ücretini kimler yatıracak?

YKS ek tercih işlemi yapacak olan adayları öncelikle tercih ücretini yatırması gerekiyor. 1. ek yerleştirme ücretini ödeyip tercih yapan ve herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar yeniden ek tercih iücreti yatırıp yatırmayacağını merak ediyor. Bu konu ile ilgili detaylar ilerleyen günlerde netlik kazanacak. 2. ek tercih işlemleri başlayınca harçların ne kadar olacağı belli olacak.

Kimler YKS ek tercih ücreti ödemeyecek?

ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından yerleştirme ücreti alınmayacaktır.

Bu kapsamda olan adayların, Şehit/Gazi Yakınlık Bilgilerini Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) sorgulatarak ÖSYM sistemine işletmiş olmaları gerekmektedir.

Şehit/Gazi Yakınlık Bilgilerini ÖSYM sistemine işletmek isteyen adaylar; T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine giriş yapıp, PROFİLİM kısmında yer alan "Şehit / Gazi Yakınlık Bilgilerim" sayfasında bulunan "Şehit/Gazi Yakınlık Bilgilerimi Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan Güncelle" butonuna basarak, bu bilgilerinin ÖSYM sistemine girişini sağlayabileceklerdir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.