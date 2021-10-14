YKS 2. ek tercih ücreti ne kadar? YKS 2. ek yerleştirme ücreti kaç TL? YKS ek tercih ücreti ödeme son gün ne zaman?

YKS 2. ek tercih ücreti ne kadar? YKS 2. ek yerleştirme ücreti kaç TL? 2021 YKS sınavına milyonlarca kişi katıldı. İyi bir üniversitede istedikleri bölümü kazanabilmek için YKS sınavında ter döken milyonlarca kişi sonuçların açıklanmasıyla tercih işlemlerine başlamıştı. YKS yerleştirmelerinin ardından YKS 1. ek yerleştirme sonuçları 1 Ekim'de açıklanmıştı. Barajı geçemeyenlere tercih hakkı verilen YKS 2. ek tercihler ise 14 Ekim'de başladı. Üniversiteye yerleşme yolunda son tercih olan YKS 2. ek tercih ücretinin ne kadar olduğu bir çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki YKS ek tercih ücreti ödeme son gün ne zaman?

YKS 2. ek tercih ücreti ne kadar? YKS 2. ek yerleştirme ücreti kaç TL? 2021 YKS sınavına milyonlarca kişi katıldı. İyi bir üniversitede istedikleri bölümü kazanabilmek için YKS sınavında ter döken milyonlarca kişi sonuçların açıklanmasıyla tercih işlemlerine başlamıştı. YKS yerleştirmelerinin ardından YKS 1. ek yerleştirme sonuçları 1 Ekim'de açıklanmıştı. Barajı geçemeyenlere tercih hakkı verilen YKS 2. ek tercihler ise 14 Ekim'de başladı. Üniversiteye yerleşme yolunda son tercih olan YKS 2. ek tercih ücretinin ne kadar olduğu bir çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki YKS ek tercih ücreti ödeme son gün ne zaman?

YKS 2. ek tercih işlemleri adaylara açıldı. YKS 2. ek tercihleri dört gözle bekleyen yüz binlerce kişiye müjdeli haberi ÖSYM Başkanı Halis Aygün verdi. Aygün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Değerli adaylarımız, 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemlerini yarın başlatacağız. Tercihlerinizi 14-18 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." dedi. YKS 2. ek yerleştirme tercihi yapacak olan binlerce kişi YKS 2. ek tercih harçlarının ne kadar olduğunu merak ediyor.

YKS 2. ek tercih ücreti ne kadar?

İkinci ek yerleştirme ücreti 25,00 TL'dir. İkinci ek yerleştirme ücreti, 19 Ekim 2021 tarihi saat 23.59'a kadar yatırılabilecektir (Bankalardan ücret ödeme işlemleri, resmî iş günlerinde ve resmî çalışma saatlerinde yapılır.). kinci ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ikinci ek yerleştirme için yapmış oldukları yükseköğretim programları tercihleri geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacaktır.

YKS ek yerleştirmede kaç tercih yapılacak?

Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabileceklerdir.

YKS 2. ek tercihler nasıl yapılacak?

Adaylar, 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme Tercih Bildirimini T.C. Kimlik Numarası ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaklardır.

TYT puanı 140 ve üzeri olan adaylar, Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir. İlgili AYT/YDT puanı 170 ve üzeri olan adaylar, Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

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