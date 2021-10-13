YKS 2. ek yerleştirme tercihlerinin 14 Ekim Çarşamba günü başlayacağı ÖSYM Başkanı Aygün tarafından açıklandı. 2021 YKS sınavında TYT’den en az 140, AYT ve YDT'den de en az 170 puan alan adayların da tercih yapacağı YKS 2. ek tercihler ile üniversite yerleştirme süreci tamamlanmış olacak. YKS 2. ek tercihleri için kafasında okul ve bölüm listesi belli olan adaylar YKS 2. ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS 2. ek tercih sonuçları kaç gün sonra açıklanır? gibi sorulara yanıt arıyor.

YKS 2. ek yerleştirme tercihlerinin 14 Ekim Çarşamba günü başlayacağı ÖSYM Başkanı Aygün tarafından açıklandı. 2021 YKS sınavında TYT'den en az 140, AYT ve YDT'den de en az 170 puan alan adayların da tercih yapacağı YKS 2. ek tercihler ile üniversite yerleştirme süreci tamamlanmış olacak. YKS 2. ek tercihleri için kafasında okul ve bölüm listesi belli olan adaylar YKS 2. ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS 2. ek tercih sonuçları kaç gün sonra açıklanır? gibi sorulara yanıt arıyor.

YKS 1. ek yerleştirme sonuçları 1 Ekim'de açıklanmıştı. Üniversite kayıt işlemlerini tamamlanmasının ardından boş kalan üniversite kontenjanları yeninden hesaplandı ve YKS 2. ek yerleştirme tercihleri için adaylara sunulmaya başlandı. YKS 2. ek tercihlerin 13 Ekim Perşembe günü başlayanacağı açıklandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 2021-YKS 2. ek tercih işlemlerinin 14 Ekim'de başlanacağını duyurdu. Aygün sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Tercihlerinizi 14-18 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." ifadelerine yer verdi.

YKS 2. ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS 2. ek tercih sonuçların ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Ancak YKS 1. ek tercih işlemleri 20-23 Eylül tarihleri arasında yapılmıştı. YKS 1. ek tercih sonuçları da 1 Ekim'de açıklanmıştı.

YKS 2. ek tercih sonuçları kaç gün sonra açıklanır?

YKS 2. ek tercih sonuçlarının yaklaşık olarak 1 hafta ile 10 gün arasında açıklanması bekleniyor.

YKS'de kaç kişi barajı geçemedi?

TYT'ye katılan adayların yüzde 68'i 150 puan ve üzeri alarak barajı geçti. Yani TYT'ye katılan 2 milyon 416 bin 974 adayın yüzde 32'si barajı geçemedi.

YKS'de barajı geçemeyenler ek yerleştirmede tercih yapacak mı?

YÖK Başkanı Erol Özvar da YKS baraj puanlarının düşürülmesi ve tercih sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Özvar sosyal medyadan yaptığı açıkalmada açıklamasında şunları söyledi:

YÖK olarak, 2021-YKS sonuçlarını değerlendirerek yükseköğretim kurumlarımızın mevcut kapasitelerinin en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla merkezi ve ek yerleştirme işlemleri sonucunda boş kalan kontenjanlar için “ikinci ek yerleştirme” yapılmasını kararlaştırdık.

”Merkezi ve ek yerleştirme” işlemlerindeki baraj puanlarında herhangi bir değişikliğe gitmeyerek, boş kalan kontenjanlar için yapılacak “ikinci ek yerleştirme” işlemleri esnasında TYT Puanı 140; AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olan adaylar için tercihte bulunma imkânı tanıdık.

İkinci ek yerleştirme işlemleri sürecinde TYT puanı 140 ve üzerinde olan adaylar “önlisans programlarında”, AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olan adaylar “lisans programlarında” boş kalan kontenjanlara tercihte bulunabilecekler. Kararımız adaylarımız açısından hayırlı olsun…

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.