YKS 2. ek tercih ne zaman? 2. ek yerleştirme ne zaman başlayacak? Barajı geçemeyenler ne zaman tercih yapacak?

YKS 2. ek tercih ne zaman? 2. ek yerleştirme ne zaman başlayacak? YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla barajı geçemeyen binlerce öğrenciye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde gelmişti. Erdoğan YKS sınavında barajı geçemeyenlere tercih hakkı verileceğini açıkladı. Öğrenciler 2. ek yerleştirmede tercih yapabilecekler. Peki YKS'de barajı geçemeyenler ne zaman tercih yapacak?

YKS 2. ek tercih ne zaman? 2. ek yerleştirme ne zaman başlayacak? YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla barajı geçemeyen binlerce öğrenciye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde gelmişti. Erdoğan YKS sınavında barajı geçemeyenlere tercih hakkı verileceğini açıkladı. Öğrenciler 2. ek yerleştirmede tercih yapabilecekler. Peki YKS'de barajı geçemeyenler ne zaman tercih yapacak?

YKS 2. ek tercih ne zaman?

YKS ikinci ek yerleştirmelerin ne zaman başlayacağı barajı geçemeyen binlerce öğrenci tarafından merak ediliyor. YKS 2. ek yerleştirmeler 1. ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra ve üniversite kayıt işlemlerinin sosna ermesinden sonra ortaya çıkacak açık kontenjanların belli olmasıyla başlayacak. Yani YKS 2. ek yerleştirme için öğrencilerin önünde bir kaç hafta bulunuyor.

Barajı geçemeyenler ne zaman tercih yapacak?

Barajı geçemeyenlere tercih hakkı tanınmıştı. Buna göre adaylar ne zaman tercih yapacaklarını merak ediyordu. ÖSYM Başkanı Aygün konuyla ilgili açıklama yaptı. İşte ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün barajı geçemeyenlerin ne zaman tercih yapacağına dair açıklaması:

“Değerli YKS adaylarımız, 2021-YKS birinci ek yerleştirme için tercih işlemlerini bugün başlatıyoruz.

Tercihlerinizi 20-23 Eylül tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz

Yapacağınız tercihlerin hayırlı olmasını dilerim.

Birinci ek yerleştirme sonucuna göre yerleşecek olan adayların kayıtları tamamlandıktan sonra belli olacak boş kontenjanlar için de ikinci ek yerleştirme süreci başlatılacak.

İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.