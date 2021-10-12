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TIMETURK / GENEL / YKS 2. ek tercih kimler yapabilir? YKS ikinci ek yerleştirmede kimler tercih yapamaz?

YKS 2. ek tercih kimler yapabilir? YKS ikinci ek yerleştirmede kimler tercih yapamaz?

YKS 1. ek yerleştirme sonuçları 1 Ekim'de açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla üniversiteye kayıt yaptırmaya hak kazananların üniversite kayıt işlemlerinin ardından boş kalan kontenjanlar yeniden hesaplanarak 2. ek yerleştirme başvuruları alınacak. YKS 2. ek tercih başvurusu yapmak isteyen adaylar YKS 2. ek tercih kimler yapabilir? YKS ikinci ek yerleştirmede kimler tercih yapamaz? sorularına yanıt arıyor. ÖSYM'den bu sorulara yanıt geldi.

2 Gün Önce
2021-10-12 13:42:52
YKS 2. ek tercih kimler yapabilir? YKS ikinci ek yerleştirmede kimler tercih yapamaz?

YKS 1. ek yerleştirme sonuçları 1 Ekim'de açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla üniversiteye kayıt yaptırmaya hak kazananların üniversite kayıt işlemlerinin ardından boş kalan kontenjanlar yeniden hesaplanarak 2. ek yerleştirme başvuruları alınacak. YKS 2. ek tercih başvurusu yapmak isteyen adaylar YKS 2. ek tercih kimler yapabilir? YKS ikinci ek yerleştirmede kimler tercih yapamaz? sorularına yanıt arıyor. ÖSYM'den bu sorulara yanıt geldi.

YKS sınavına giren milyonlarca adayın yerleştirme maratonu devam ediyor. YKS'de bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar için 3. yerleştirmle fırsatı yakın zamanda adaylara sunulacak. YKS 1. ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla bir üniversite kazanamayan adaylar YKS ek tercihlerin ne zaman başlayacağını merak ediyor. YKS ikinci ek yerleştirme işlemleri birinci ek yerleştirme üniversite kayıtlarınından sonra belli olacak.

YKS 2. ek tercih kimler yapabilir?

2021 YKS İkinci Ek Yerleştirmede; merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adaylar tercih yapabileceklerdir.

Özel yetenek sınavı kazanan adaylar 2. ek yerleştirmede tercih yapabilir mi?

Ayrıca, özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran adaylar da İkinci Ek Yerleştirmede tercih yapabileceklerdir.

2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede kimler tercih yapamazlar?

2021-YKS merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede ÖSYM tarafından bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede tercih yapamayacaklardır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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