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TIMETURK / GENEL / YKS 2. ek tercih başladı mı? Barajı geçemeyenler için YKS tercihi başladı mı?

YKS 2. ek tercih başladı mı? Barajı geçemeyenler için YKS tercihi başladı mı?

YKS 1. ek tercihlerin sonuçları açıklandı. YKS 1. ek yerleştirme ile bir üniversiteye yerleşen adaylar üniversite kayıt işlemlerini yaparken yüz binlerce kişi de YKS 2. tercihlerin ne zaman başlayacağını araştırıyor. YKS 2. ek yerleştirmede TYT’de en az 140, AYT ve YDT'de en az 170 puan alan adaylar da tercih yapacak. Üniversiteli olma yolunda son 2021'in son şansı YKS 2. ek tercih başladı mı? Barajı geçemeyenler için YKS tercihi başladı mı?

2 Gün Önce
2021-10-12 11:27:29
YKS 2. ek tercih başladı mı? Barajı geçemeyenler için YKS tercihi başladı mı?

 

YKS 1. ek tercihlerin sonuçları açıklandı. YKS 1. ek yerleştirme ile bir üniversiteye yerleşen adaylar üniversite kayıt işlemlerini yaparken yüz binlerce kişi de YKS 2. tercihlerin ne zaman başlayacağını araştırıyor. YKS 2. ek yerleştirmede TYT'de en az 140, AYT ve YDT'de en az 170 puan alan adaylar da tercih yapacak. Üniversiteli olma yolunda son 2021'in son şansı YKS 2. ek tercih başladı mı? Barajı geçemeyenler için YKS tercihi başladı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan YKS barajını geçemeyen yüz binlerce kişiye YKS tercihi hakkı tanındığını açıklamıştı. Erdoğan açıklamasında "İlave ek yerleştirmede baraj puanı TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır." demişti. Bu açıklamanın ardından yüz binlerce kişi YKS 2. ek tercihlerin başlamasını dört gözle bekliyordu.

YKS 2. ek tercih başladı mı?

YKS 2. ek tercihler henüz başlamadı. YKS ikinci ek tercihler 1. ek tercih sonuçlarına göre üniversiteye kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların işlemlerinin bitmesinden sonra başlayacak.

Barajı geçemeyenler için YKS tercihi başladı mı?

YKS 2. ek tercihlerde YKS'de barajı geçemeyenler tercih yapabilecek. TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar YKS 2. ek tercih yapabilecek.

2021 YKS ikinci ek yerleştirme ne zaman yapılacak?

2021 YKS ikinci ek yerleştirme işlemleri, ek yerleştirmeden boş kalan kontenjanların belirlenmesinden sonra yapılacak. YKS 1. ek tercih sonuçlarına göre üniversite kayıt işlemleri başlamıştı. YKS 1. ek yerleştirme ile üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 4-5 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktı. Üniversite kayıt işlemlerinin bitmesiyle kısa süre içinde YKS 2. ek tercihler başlayacaktır. İkinci ek yerleştirme işlemlerine ilişkin tarihler, ÖSYM'nin internet adresinden adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulacak.

2021 YKS ikinci ek yerleştirmede kimler tercih yapabilecek?

2021 YKS ikinci ek yerleştirmede, merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adaylar tercih yapabilecek. Ayrıca, özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran adaylar da ikinci ek yerleştirmede tercihte bulunabilecek.

2021 YKS ikinci ek yerleştirmede kimler tercih yapamazlar?

2021 YKS merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede ÖSYM tarafından bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, 2021 YKS ikinci ek yerleştirmede tercih yapamayacak.

Ek yerleştirme nedir?

YKS ek yerleştirme süreci birinci yerleştirme işlemleri sırasında herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen veya herhangi bir tercihte bulunmayan adayların başvurabildiği bir süreçtir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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