YKS ek tercih süreci 23 Eylül'de sona erdi. Ek tercih yapan adaylar sonuçların açıklanmasını bekliyor. Barajı geçemeyen ve barajın düşürülmesiyle üniversite tercihi yapacak olan adaylar da YKS 2. ek yerleştirmede kimler tercih yapacak sorusuna yanıt arıyor. YKS ikinci ek yerleştirmeler 1. ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra başlayacak. Peki YKS 1. ek tercih yapanlar 2. ek yerleştirmede tercih yapabilecek mi?

YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra herhangi bir bölüme yerleşeyemeyen yüz binlerce öürenci ek tercihlerin başlamasını bekliyordu. YKS 1. ek tercih işlemleri 20 Eylül'de başladı ve 23 Eylül'de sona erdi. YKS ek yerleştirme tercihi yapan adaylar bir yandan sonuçların açıklanmasını beklerken bir yandan da 2. ek tercihlerde tercih yapıp yapamayacağını merak ediyor. Peki YKS 1. ek tercih yapanlar 2. ek yerleştirmede tercih yapabilecek mi? YKS 2. ek yerleştirmede kimler tercih yapacak? YKS 2. ek tercih işlemleri 1. ek tecih sonuçlarının açıklanmasından sonra ve kayıt işlemlerinin sona ermesinden sonra başlayacak.

Kimler ek tercih yapabilir?

2021-YKS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir.

Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2021-YKS merkezî yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekir.

2021-YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.

Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.

YKS 1. ek tercih yapanlar 2. ek yerleştirmede tercih yapabilecek mi?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün 2. ek tercihlere ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. YKS barajının düşürülmesiyle tercih hakkı tanınan yüz binlerce aday 2. ek tercihleri kimler yapacak? Kimler YKS ek yerleştirmede tercih yapabilir? sorusuna yanıt arıyordu. ÖSYM Başkanı Aygün açıklamasında şunlara değindi: “Birinci ek yerleştirme sonucuna göre yerleşecek olan adayların kayıtları tamamlandıktan sonra belli olacak boş kontenjanlar için de ikinci ek yerleştirme süreci başlatılacak. İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek.”

Kimler ek tercih yapamaz?

2021-YKS'de bir üniversiteye yerleşeyen adaylar ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.