Yiyeceklerinizi uygun şekilde saklamıyor olabilirsiniz!

Baharatlarınız, kuru bakliyatlarınız, peynirleriniz, turşularınız hızlı bir şekilde bozuluyorsa onları doğru bir şekilde muhafaza etmiyor olabilirsiniz. Peki yiyecekler nasıl saklanmalı? Sizler için araştırdık...



Yiyecekleri uygun koşullarda saklarsanız bozulmazlar ve saklama ömürleri uzar. Fakat birçoğumuz yiyeceklerimizi doğru bir şekilde saklamıyor ve ziyan olmalarına sebep oluyoruz.

Yiyecekler doğru bir şekilde nasıl saklanır?

Kuru bakliyatlar - Kuru bakliyatlar cam kavanozlarda saklanmalıdır. Plastik kap ve poşetler onları saklamak için hiç de uygun değildir.

Peynirler - Satın aldığınız peyniri uzun süre tüketecekseniz onları yağlı kağıt ve alüminyum folyoya sardıktan sonra buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Bu yöntem sayesinde peynirler daha uzun süre taze kalacaktır. Ayrıca beyaz peyniri zeytinyağı dolu bir kabın içerisinde saklarsanız daha uzun süre dayanacaktır. Lor peyniri buzdolabında üç veya dört gün saklanabilir. Tulum, mihaliç, eski kaşar ve hellim gibi sert yapılı peynirler hava almayacak bir şekilde saklanırsa üç dört hafta bozulmadan buzdolabında muhafaza edilebilir. Taze kaşar, dil peyniri gibi yumuşak peynirler, paketleri açıldıktan sonra buzdolabında üç hafta dayanabilirler. Krem peynirle en fazla on iki gün içerisinde tüketilmelidir.

Baharatlar - Baharatlar ısı yüzünden renklerini, kokularını ve tatlarını kaybedebilirler. Bu yüzden onları sıcak yerlere koymamanız gerekir. Baharatlar buzdolabında veya serin, kuru, kapalı ve karanlık yerde saklanmalıdır.

Sarımsak - Sarımsakları doğrayarak zeytinyağının içerisine koyarsanız hava almayacak ve çok uzun süre dayanacaktır. Ayrıca sarımsağı koyduğunuz zeytinyağını salatalarda ve yemeklerde de kullanabilirsiniz.

Çay - Çay ağzı kapalı bir şekilde serin ve karanlık bir yerde saklanmalıdır.

Ekmek - Ekmekleri buzdolabında ya da ekmek kutusunda saklamalı ve onları uzun süre içerisinde tüketmek için bir beze sarmalısınız. Ayrıca ekmeği sakladığınız kutunun veya poşetin içerisine kerevizi koyarsanız ekmekler daha uzun süre taze kalacaktır.

Kek - Kekleri muhafaza ettiğiniz kabın içerisine 1 dilim elma koyarsanız kekleriniz daha uzun süre taze kalacaktır.

Konserve - Açılmamış konserveler kuru bir ortamda ve oda sıcaklığında muhafaza edilmelidir. Eğer konserveler fazla ısıya veya soğuğa maruz kalırsa içindeki malzemelerin tadının bozulacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.