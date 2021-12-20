Yiyeceklerdeki etiketleri doğru okumak için...

Markete gittiğinizde satın alacağınız ürünün etiketlerini okuyor musunuz? Bilinçli bir tüketici olmak için satın aldığımız her şeyin etiketine dikkat etmeliyiz, özellikle de yiyeceklerin! Sizler için yiyecek satın alırken etiketinde nelere dikkat etmeniz gerektiğini araştırdık...



Birçok insan yiyecek satın alırken önce etiketine bakıyor. Ancak etiketine bakmadan satın alan çok daha fazla insan mevcut. Her zaman satın alacağımız ürünün etiketine dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü büyük firmalar dahi bizi hayal kırıklığına uğratabiliyor.

Bilinçli bir tüketici olmak için yiyecekteki etiketleri nasıl okumalıyız?

Artık doğal, sağlıklı ve organik olana yöneliyoruz. Bu yüzden de gıdaların üzerinde yer alan bazı terimler aklımızı karıştırabiliyor. Non-gmo yani genetiğiyle oynanmamış manasına gelen ibare, üzerinde yazan gıdanın organik olduğu manasına gelmiyor. Üzerinde genetiğiyle oynanmadığı yazılan birçok atıştırmalık, kimyasal ve tarımsal ilaç içeriyor. Katkısız olduğu söylenen her ürüne inanmayın ve mutlaka sertifikalı olup olmadıklarına bakın. Kolay bir şekilde organik etiketi yapıştırılabilen gıdaların denetimi yeterince iyi yapılmayabiliyor. Organik olduğu iddia edilen sebze ve meyvelerin dahi topraklarında ağır metallere rastlanabiliyor.

Çölyak hastalığı, birçok insanın yaşam kalitesini düşürüyor ve ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Glutensiz gıdalar genellikle mısır içeriyor ve genetiği değiştirilmiş mısırda ölümcül bir tarım ilacı olan BT toksini bulunabiliyor. Glutensiz gıda tüketmekten kaçınanlar genetiğiyle oynanmış ürünler satın alıp tüketmekten de uzak durmalıdır.

Üzerinde "düşük kalorili" etiketi bulunan gıda ve içecekler, genellikle sukraloz, asesulfam potasyum, sakarin, aspartam veya başka kimyasal tatlandırıcılar içerebiliyor. Bu da kalorisi az olsa da sağlığımıza olumsuz etki etmelerine neden oluyor.

Üzerinde trans yağ içermediği yazan gıdalar aslında porsiyon başına 0,5 trans yağ içerir. 0,5 sıfıra eşit olmadığına göre trans yağ içermez ibaresi de yüzde yüz gerçeği yansıtmaz.

Yüksek oranda protein ve lif içerdiği iddia edilen gıdalar, sıklıkla işlenmiş lif tipleri içerir. Bu yapay lifler midede şişkinlik ve gaz yapar.

Tamamen doğal olduğu söylenen birçok ürün yapay renkler, kimyasal tatlandırıcılar, kimyasal koruyucu içeriyor. Bu yüzden satın aldığımız gıdaların nereden geldiğini sorgulamamız gerekiyor ve sürekli güvenilir bir kaynaktan alışveriş yapmamız gerekiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.