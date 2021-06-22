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  • Yılmaz Özdil, Uğur Dündar hakkında ne dedi? Özdil ile Dündar neden kavga ettiler?

Yılmaz Özdil, Uğur Dündar hakkında ne dedi? Özdil ile Dündar neden kavga ettiler?

Yılmaz Özdil, Uğur Dündar hakkında ne dedi? Yılmaz Özdil ile Uğur Dündar arasında yaşanan gerilim Dündar'ın cenazeme bile gelmeyeceksin açıklaması ile zirveye çıkarken ikili arasında neler yaşandığı merak konusu oldu. Peki Yılmaz Özdil ile Uğur Dündar neden kavga etti? Yılmaz Özdil Uğur Dündar'ı neyle suçladı? Özdil'in Sezgin Baran Korkmaz'dan para alarak kanal kuran 'dürüst ve güvenilir' gazetecilerden bahsetmesi Uğur Dündar'ı kızdırdı. Dündar Özdil'e sert bir tepki gösterdi. Dündar mesajında 'Yazıklar olsun sana, o tweeti nasıl paylaştın' dedi.

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Google News - Timeturk
22.06.2021 08:23:24
Yılmaz Özdil, Uğur Dündar hakkında ne dedi? Özdil ile Dündar neden kavga ettiler?

Yılmaz Özdil, Uğur Dündar hakkında ne dedi? Yılmaz Özdil ile Uğur Dündar arasında yaşanan gerilim Dündar'ın cenazeme bile gelmeyeceksin açıklaması ile zirveye çıkarken ikili arasında neler yaşandığı merak konusu oldu. Peki Yılmaz Özdil ile Uğur Dündar neden kavga etti? Yılmaz Özdil Uğur Dündar'ı neyle suçladı? Özdil'in Sezgin Baran Korkmaz'dan para alarak kanal kuran "dürüst ve güvenilir" gazetecilerden bahsetmesi Uğur Dündar'ı kızdırdı. Dündar Özdil'e sert bir tepki gösterdi. Dündar mesajında "Yazıklar olsun sana, o tweeti nasıl paylaştın" dedi.

Türkiye'nin yakından tanıdığı iki gazeteci Yılmaz Özdil ile Uğur Dündar birbirine girdi. Yılmaz Özdil'in paylaşımları sonrası Uğur Dündar adeta çileden çıktı. Peki Yılmaz Özdil ile Uğur Dündar neden kavga etti? Yılmaz Özdil Uğur Dündar hakkında ne dedi? Uğur Dündar ile Yılmaz Özdil'in tartışmasının nedeni nedir?

Yılmaz Özdil, Uğur Dündar ne dedi?

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil sosyal medyadan şu paylaşımı yaptı:  "Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazetecilerin SBK aşına su katmak istemem ama, SBK'nın kafakola aldığı gazetecilerin listesi ABD'de açılan davanın iddianamesinde yazıyor... Kimlere televizyon kanalı kurdurdukları bile orada yazıyor!"

Özdil ardından şunları yazdı "SBK'nın kafakola aldığı gazetecileri, kime hangi televizyonu kurdurduklarını biliyorum ama söylemem demedim, aksine açık açık söylüyorum, ABD'deki iddianamede yazıyor... Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazeteciler niye bu mevzudan hiç bahsetmiyor diye soruyorum?"

Daha sonra yaptığı payalaşım ise şöyle: "SBK iddianamesinde yazılanları sordum, Tele1'de değerli ağabeyim Uğur Dündar'la Tuncay Mollaveisoğlu beni eleştiriyor, sormayayım o halde..."

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Paplaşımlara Uğur Dündar'dan tepki geldi

Uğur Dündar bu paylaşımlardan sonra Özdil'e sert bir tepki gösterdi. Dündar, Özdil'in kendisini yakından tanıdığını vurgulayarak, "Yazıklar olsun sana, o tweeti nasıl paylaştın" dedi. Dünadr açıklamasına şöyle devam etti "Yılmaz Özdil, benim cenazeme gelmeyeceksin. Sana hakkımı helal etmiyorum. Sen nasıl olur da benim şerefime namusuma ima yollu laf söylersin. Ayıp değil mi? Utan be utan... Yazıklar olsun sana, yerin dibine gir. Karşıma çıkarsan çok fena yaparım. Açık açık yazacaksın, sen benim ne kadar namuslu olduğumu bilen 2-3 kişiden birisin, sen nasıl ima yollu da olsa çamur atmaya yeltenirsin? Kötü kalpli... Nedenini de biliyorum İsmail Saymaz'a takmış..." 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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