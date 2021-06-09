DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Kibariye aldatıldı mı ? Eşi başka birisi ile görüntülendi
Zelenskiy: Rusya'nın çektiği asker sayısı yetersiz
'ABD, Türkiye'ye yönelik yaptırımlardan vaz geçiyor' iddiası
Hibe desteği başvurusu bitti mi? Esnaf hibe desteği başvurusu son gün ne zaman?
Farah Zeynep Abdullah kimdir? I Hangi dizilerde oynamıştır?
Müsilaj balıkları zehirler mi?
Türkiye dijital reklamda Avrupa'yı geride bıraktı
Kosova Başbakanı'ndan Bosna Kasabı Maldiç'le ilgili açıklama
FETÖ ve 'Ali Koç'a düşen görev'
The Economist Endeksi’ne göre 'en yaşanabilir şehir'
El Salvador nerede? El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele kimdir?
ANALİZ: ‘Amerikancı mahfiller’, Erdoğan-Biden buluşmasını doğru anladı mı?
Yılmaz Özdil'i isyan ettiren işten çıkarma!
Ezgi Mola'dan başörtülü akademisyene destek
Dev banka binlerce kişiyi işten çıkaracak

Yılmaz Özdil'i isyan ettiren işten çıkarma!

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, gazeteci Çağdaş Ulus’un, CHP'li belediyelerden Özışık kardeşlere 'düzenli ödeme ve araç tahsisi' yapıldığına dair paylaşımları nedeniyle KRT TV'deki işine son verilmesine tepki gösterdi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
09.06.2021 10:40:02
Yılmaz Özdil'i isyan ettiren işten çıkarma!

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, gazeteci Çağdaş Ulus'un, CHP'li belediyelerden Özışık kardeşlere 'düzenli ödeme ve araç tahsisi' yapıldığına dair paylaşımları nedeniyle KRT TV'deki işine son verilmesine tepki gösterdi.

Gazeteci Çağdaş Ulus'un, muhabir olarak görev yaptığı KRT TV'deki işine son verildi.

ko

Çağdaş Ulus, sosyal medya hesabından CHP'li Maltepe ve Ataşehir Belediyelerinin, internethaber.com'un sahibi Hadi Özışık, kardeşleri Süleyman Özışık ve Baki Özışık'a özel araçlar tahsis edip, 'ilan' adı altında düzenli ödemeler yaptığını öne sürdü.

Ulus yaptığı açıklamada, CHP'li belediyelerle ilgili paylaşımları nedeniyle işine son verildiğini duyurdu:

krtic-60c0533f4615e-570z

YILMAZ ÖZDİL'DEN TEPKİ

Söz konusu gelişmeye Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'den tepki geldi.

Özdil, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Sedat Peker'in kibrit kutusuna koyduğu yandaş gazetecilere Chp belediyeleri niye para ödüyor, bu haberi ortaya çıkaran namuslu gazeteci Krt'den niye kovuluyor, bu rezalet niye “bağımsız” denilen medyada haber yapılmıyor, niye?” ifadelerine yer verdi.

yilmazic-60c053aa120bc-wDco

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş