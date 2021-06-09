Yılmaz Özdil'i isyan ettiren işten çıkarma!

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, gazeteci Çağdaş Ulus’un, CHP'li belediyelerden Özışık kardeşlere 'düzenli ödeme ve araç tahsisi' yapıldığına dair paylaşımları nedeniyle KRT TV'deki işine son verilmesine tepki gösterdi.

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, gazeteci Çağdaş Ulus'un, CHP'li belediyelerden Özışık kardeşlere 'düzenli ödeme ve araç tahsisi' yapıldığına dair paylaşımları nedeniyle KRT TV'deki işine son verilmesine tepki gösterdi.

Gazeteci Çağdaş Ulus'un, muhabir olarak görev yaptığı KRT TV'deki işine son verildi.

Çağdaş Ulus, sosyal medya hesabından CHP'li Maltepe ve Ataşehir Belediyelerinin, internethaber.com'un sahibi Hadi Özışık, kardeşleri Süleyman Özışık ve Baki Özışık'a özel araçlar tahsis edip, 'ilan' adı altında düzenli ödemeler yaptığını öne sürdü.

Ulus yaptığı açıklamada, CHP'li belediyelerle ilgili paylaşımları nedeniyle işine son verildiğini duyurdu:

YILMAZ ÖZDİL'DEN TEPKİ

Söz konusu gelişmeye Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'den tepki geldi.

Özdil, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Sedat Peker'in kibrit kutusuna koyduğu yandaş gazetecilere Chp belediyeleri niye para ödüyor, bu haberi ortaya çıkaran namuslu gazeteci Krt'den niye kovuluyor, bu rezalet niye “bağımsız” denilen medyada haber yapılmıyor, niye?” ifadelerine yer verdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.