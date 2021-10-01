Yılmaz Özdil’den Sedat Peker’e ‘isim’ teşekkürü

Gazeteci Yılmaz Özdil, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in “Oğlum olursa sizin isminizi vereceğim” sözlerine yanıt verdi. Twitter hesabından paylaşım yapan Özdil, “Varol, bir evlada isim olmak benim için büyük onur, yürekten teşekkür ederim…” dedi.

Gazeteci Yılmaz Özdil, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in “Oğlum olursa sizin isminizi vereceğim” sözlerine yanıt verdi.

“YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDERİM”

Twitter hesabından paylaşım yapan Özdil, “Varol, bir evlada isim olmak benim için büyük onur, yürekten teşekkür ederim… Babam da bana yurtsever bir savaş pilotunun, komşumuz Yılmaz ağabeyin ismini vermişti” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Yılmaz Özdil, katıldığı bir YouTube programında, Sedat Peker hakkında, "Sedat Peker Kuvayi Milliye'nin içindedir; dün neyse bugün de aynısı. Toplumda Peker'e inanılmaz bir güven var." değerlendirmesini yapmıştı.

Peker ise, Özdil'e "Yılmaz Ağabey (Özdil) artık şundan eminim ki siz tanıdığınız olmasa da haksızlığa uğramış hiç kimseyi asla yalnız bırakmazsınız. Size sözüm olsun, bir oğlum daha olursa ad olarak kendisine sizin isminizi vereceğim. Bu isim size yakıştığı gibi inşallah ona da yakışır." sözleriyle yanıt vermişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.