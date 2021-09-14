Yılmaz Özdil’den MasterChef’e gönderme

Gazeteci Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla TV8’de yayınlanan yarışma programı MasterChef’e göndermede bulundu. Mehmet, Somer ve Danilo şeflere de çağrı yapan Özdil, şeflerin onay vermesi durumunda yarışma kadrosuna gireceğini söyledi.

Yılmaz Özdil, yaptığı toz tarhanayı Twitter hesabından paylaştı. Kuruması için serdiği tarhananın kısa bir videosunu çekerek takipçileriyle paylaşan Özdil, Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'de yayınlanan popüler yarışma programı MasterChef'e de göndermede bulundu.

‘KUMSAL DEĞİL TARHANAM'

Mehmet, Somer ve Danilo şeflere de esprili bir dille çağrı yapan Özdil, şeflerin onay vermesi durumunda yarışma kadrosuna gireceğini söyledi.

Yılmaz Özdil, paylaşımında “Kumsal değil, tarhanam… Mehmet, Somer ve Danilo şefler onay verirse, Masterchef ana kadroya gireceğim” ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım...

Kaynak: Medyaradar

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.