DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Marmara'da palamut bereketi
Yılmaz Özdil’den MasterChef’e gönderme
FETÖ firarisi Akın İpek hakkında flaş gelişme
AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgula
Demokratlar, yeni kripto kuralları için harekete geçti
Akşener'in aklındaki cumhurbaşkanı adayı
İBB burs başvurusu başladı mı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi burs başvurusu ne zaman başlayacak?
Golden Visa ile Avrupa Vatandaşı olunur mu?
Devlet Denetleme Kurulu THK raporu hazırladı
Ağustos ayı konut satış rakamları açıklandı
Onur Nizamoğlu: Bazı şeyleri toparlamak için önce dağılması lazım
Altın fiyatları için kritik gün
İBB yurt sonuçları açıklandı mı? İBB yurt başvuru sonuçları nereden sorgulanır?
Macron'u üzecek anket: Fransızlar bile 'Merkel' dedi
Göbeklitepe BM'de sergilenecek

TIMETURK / GENEL / Yılmaz Özdil’den MasterChef’e gönderme

Yılmaz Özdil’den MasterChef’e gönderme

Gazeteci Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla TV8’de yayınlanan yarışma programı MasterChef’e göndermede bulundu. Mehmet, Somer ve Danilo şeflere de çağrı yapan Özdil, şeflerin onay vermesi durumunda yarışma kadrosuna gireceğini söyledi.

7 Dakika Önce
2021-09-14 11:30:45
Yılmaz Özdil’den MasterChef’e gönderme

Yılmaz Özdil, yaptığı toz tarhanayı Twitter hesabından paylaştı. Kuruması için serdiği tarhananın kısa bir videosunu çekerek takipçileriyle paylaşan Özdil, Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'de yayınlanan popüler yarışma programı MasterChef'e de göndermede bulundu.

‘KUMSAL DEĞİL TARHANAM'

Mehmet, Somer ve Danilo şeflere de esprili bir dille çağrı yapan Özdil, şeflerin onay vermesi durumunda yarışma kadrosuna gireceğini söyledi.
Yılmaz Özdil, paylaşımında “Kumsal değil, tarhanam… Mehmet, Somer ve Danilo şefler onay verirse, Masterchef ana kadroya gireceğim” ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım...

yilmaz-ozdil-tweet-eh0b

Kaynak: Medyaradar

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş