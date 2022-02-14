Yıldız Tilbe 'Sevgililer Günü' şarkısı sözleri nedir?

Geçtiğimiz yıllarda 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Yıldız Tilbe 'Sevgililer Günü' ismiyle bir şarkı çıkardı. Tilbe'nın yaptığı bu şarkı birçok kişi tarafından severek dinlendi ve 14 Şubat Sevgililer Gününde en çok aranan şarkılar listesinde en üst sıralarda yer alıyor.

Geçtiğimiz yıllarda Yıldız Tilbe 14 Şubat'a Sevgililer Günü'ne özel olarak ' Sevgiler Günü ' adında bir şarkı yapmıştı. 14 Şubat'a neşeli bir şekilde girmek isteyenler Yıldız Tilbe'nin yaptığı şarkının sözlerini araştırıyor. İşte Yıldız Tilbe'nin çıkarmış olduğu 'Sevgililer Günü' şarkısı sözleri;

YILDIZ TİLBE SEVGİLİLER GÜNÜ ŞARKISI SÖZLERİ;

Hişt, birazcık or'dan, birazcık bur'dan

Biraz da şur'dan öpeyim mi?

Dudaklarında, ayaklarında

Her tel saçında gezeyim mi?

Gözlerimi açmadan

Sesimi çıkarmadan

Kimseye duyurmadan

Seveyim mi?

Bak aşkım bak, 14 Şubat

Nice yıllar aşkımıza

Bak aşkım bak, 14 Şubat

Sevgililer günü bir gün

Ben sana ölürüm her gün

Sevgililer günü bir gün

Ben seni severim her gün

Sevgililer günü bir kez

Sen bir başkasın, bunu bilsin herkes

Sevgililer günü bir kez

Sen bir başkasın, bunu bilsin herkes

Kilitlenmişsem anahtarımsın

Ateşlenmişsem ilacımsın

Sen benden fazla bana âşıksın

Gönül dolusu heyecansın

Sen ülkesin, ben şehir

Sen zindansın, ben esir

Sana her şey verilir

Sen hayatsın

Bak aşkım bak, 14 Şubat

Nice yıllar aşkımıza

Bak aşkım bak, 14 Şubat

Sevgililer günü bir gün

Ben sana ölürüm her gün

Sevgililer günü bir gün

Ben seni severim her gün

Sevgililer günü bir kez

Sen bir başkasın, bunu bilsin herkes

Sevgililer günü bir kez

Sen bir başkasın, bunu bilsin herkes

Sevgililer günü bir gün

Ben sana ölürüm her gün

Sevgililer günü bir gün

Ben seni severim her gün

Sevgililer günü bir kez

Sen bir başkasın, bunu bilsin herkes

Sevgililer günü bir kez

Sen bir başkasın, bunu bilsin herkes

Sevgililer günü bir gün

Ben sana ölürüm her gün

Sevgililer günü bir gün

Ben seni severim her gün

Sevgililer günü bir kez

Sen bir başkasın, bunu bilsin herkes

Sevgililer günü bir kez

Sen bir başkasın, bunu bilsin herkes