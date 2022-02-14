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TIMETURK / GENEL / Yıldız Tilbe 'Sevgililer Günü' şarkısı sözleri nedir?

Yıldız Tilbe 'Sevgililer Günü' şarkısı sözleri nedir?

Geçtiğimiz yıllarda 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Yıldız Tilbe 'Sevgililer Günü' ismiyle bir şarkı çıkardı. Tilbe'nın yaptığı bu şarkı birçok kişi tarafından severek dinlendi ve 14 Şubat Sevgililer Gününde en çok aranan şarkılar listesinde en üst sıralarda yer alıyor.

1 Saat Önce
2022-02-14 01:14:52
Yıldız Tilbe 'Sevgililer Günü' şarkısı sözleri nedir?

Geçtiğimiz yıllarda Yıldız Tilbe 14 Şubat'a Sevgililer Günü'ne özel olarak ' Sevgiler Günü ' adında bir şarkı yapmıştı. 14 Şubat'a neşeli bir şekilde girmek isteyenler Yıldız Tilbe'nin yaptığı şarkının sözlerini araştırıyor. İşte Yıldız Tilbe'nin çıkarmış olduğu 'Sevgililer Günü' şarkısı sözleri;

YILDIZ TİLBE SEVGİLİLER GÜNÜ ŞARKISI SÖZLERİ;

Hişt, birazcık or'dan, birazcık bur'dan
Biraz da şur'dan öpeyim mi?
Dudaklarında, ayaklarında
Her tel saçında gezeyim mi?
Gözlerimi açmadan
Sesimi çıkarmadan
Kimseye duyurmadan
Seveyim mi?
Bak aşkım bak, 14 Şubat
Nice yıllar aşkımıza
Bak aşkım bak, 14 Şubat
Sevgililer günü bir gün
Ben sana ölürüm her gün
Sevgililer günü bir gün
Ben seni severim her gün
Sevgililer günü bir kez
Sen bir başkasın, bunu bilsin herkes
Sevgililer günü bir kez
Sen bir başkasın, bunu bilsin herkes
Kilitlenmişsem anahtarımsın
Ateşlenmişsem ilacımsın
Sen benden fazla bana âşıksın
Gönül dolusu heyecansın
Sen ülkesin, ben şehir
Sen zindansın, ben esir
Sana her şey verilir
Sen hayatsın
Bak aşkım bak, 14 Şubat
Nice yıllar aşkımıza
Bak aşkım bak, 14 Şubat
Sevgililer günü bir gün
Ben sana ölürüm her gün
Sevgililer günü bir gün
Ben seni severim her gün
Sevgililer günü bir kez
Sen bir başkasın, bunu bilsin herkes
Sevgililer günü bir kez
Sen bir başkasın, bunu bilsin herkes
Sevgililer günü bir gün
Ben sana ölürüm her gün
Sevgililer günü bir gün
Ben seni severim her gün
Sevgililer günü bir kez
Sen bir başkasın, bunu bilsin herkes
Sevgililer günü bir kez
Sen bir başkasın, bunu bilsin herkes
Sevgililer günü bir gün
Ben sana ölürüm her gün
Sevgililer günü bir gün
Ben seni severim her gün
Sevgililer günü bir kez
Sen bir başkasın, bunu bilsin herkes
Sevgililer günü bir kez
Sen bir başkasın, bunu bilsin herkes
.

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