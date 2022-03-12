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Yıldız Tilbe'den tepki çekecek çıkış

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sahipsiz saldırgan köpekler için 'Bölge halkı zehirli et versin hepsi gebersin' dedi. Kısa sürede tepki çeken Tilbe, yeni bir açıklama yaparak saldırgan köpeklerin insan öldüren kişilerden bir farkının olmadığını söyledi.

41 Dakika Önce
2022-03-12 14:20:12
Yıldız Tilbe'den tepki çekecek çıkış

Şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından sokak köpekleri hakkında tepki çekecek paylaşımlar yaptı.

"SALDIRGAN KÖPEKLERE ZEHİRLİ ET VERİN, GEBERSİNLER"

Yıldız Tilbe, "Sahipsiz köpekler hayvan barınaklarında toplanıp aklı başında, hayvansever görevliler tarafından bakılmalıdır. Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya? Toplasınlar hayvan barınaklarına köpekleri, hayvanseverler görevlendirilsin, hayvan sevmeyen sırf görev diye bu işi yapan birileri olmasın barınaklardaki hayvanlar birbirini yiyor açlıktan Allah razı olmasın, hayvanseverler görevlendirilsin, kontrol edilsin hayvanda kurtulsun insan da" dedi.

"İNSANLARI PARÇALAYAN KÖPEKLERDEN NEFRET EDİYORUM"

Açıklamalarıyla kısa sürede gündem olan Tilbe, paylaşımlarına şu şekilde devam etti: "Bütün insanların ve hayvanlarınyaşama hakkı vardır, fakat saldırmaya öldürmeye hakkı yoktur, olmamalıdır. Yasalar insanın dahayvanın da birbirine zarar vermeden yaşamalarınıkanunlaştırmalıdır. İnsanlara grup halinde saldıran parçalayan,öldüren köpeklerin insan öldüren bir insandan farkı yoktur, cezalandırılmalıdır. Başka insanlara saldırmak için özgür bırakılmamalıdır. Bende şu ano çocukları kadınları insanları parçalayan köpeklerden nefret ediyorum.Sevmek için bir sebep göremiyorum."

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