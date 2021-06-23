Yıldız Ecevit kimdir? Yıldız Ecevit kitapları nelerdir? Yıldız Ecevit hayatı ve biyografisi...

Yaptığı çalışmalar ile tanınan yazar ve akademisyen Yıldız Ecevit tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Acı haberi İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk duyurdu. Peki Yıldız Ecevit kimdir? Yıldız Ecevit kitapları nelerdir? İşte Yıldız Ecevit'in hayatı ve biyografisi...

Yaptığı çalışmalar ile tanınan yazar ve akademisyen Yıldız Ecevit tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Acı haberi İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk duyurdu. Peki Yıldız Ecevit kimdir? Yıldız Ecevit kitapları nelerdir? İşte Yıldız Ecevit'in hayatı ve biyografisi...

Yıldız Ecevit edebiyat üzerine yaptığı çalışamlar ile tanınıyordu. Yıldız Ecevit iyi bir edebiyatçı olmasının yanından aynı zamanda akademisyen kimliği de vardı. Ecevit'in Ecevit'in Oğuz Atay üzerine yaptığı çalışmalar önem taşıyordu. Yıldız Ecevit bir süredir Bordum'da tedavi görüyordu. Peki Yıldız Ecevit kimdir? İşte Yıldız Ecevit hayatı ve biyografisi...

YILDIZ ECEVİT KİMDİR?

Yıldız Ecevit 28 Ocak 1946 tarihinde dünyaya geldi. Yıldız Ecevit yazar, ve akademisyendi.

Yıldız Ecevit ortaöğrenimini İstanbul Çamlıca Kız Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Hacettepe ve Ankara Üniversiteleri'nde Türk ve Alman edebiyatları arasında karşılaştırmalı olarak yaptı. 1986-2000 yılları arasında Ankara Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalıştı. 1996 yılında profesör oldu. Ankara ve Bilkent Üniversitelerinde Alman Edebiyatı, Avangard Edebiyat ve 20. yüzyıl dünya romanı alanlarında dersler verdi.

Postmodern Türk romanı hakkında ve özellikle "Çağını aşan, dahi özellikli sanatçı"[3] olarak gördüğü Oğuz Atay'ın eserleri üzerine kitaplar yazdı. Ben Buradayım... isimli kitabı Oğuz Atay'la ilgili yazılmış en kapsamlı araştırmadır[4]. Nisan 2021'de “Bu roman, yaşamının büyük bir bölümünü ‘bilgi' derleyerek geçiren birinin: bir edebiyat araştırmacısının ürünü”[5] diye tarif ettiği Kozmik Komedya isimli romanı yayınlandı.

YILDIZ ECEVİT KİTAPLARI

Kozmik Komedya

Ben Buradayım...

Türk Romanında Postmodernist Açılımlar

Orhan Pamuk'u Okumak

Bozkır Kurdu'nun Düş Yolculukları/Hermann Hesse (Derleme)

Kurmaca bir Dünyadan (edebiyat incelemeleri)

Intellektuellenproblematik bei Max Frisch und Oğuz Atay

Flissengen Haritada Yok/Maja Beutler

Oğuz Atay'da Aydın Olgusu





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