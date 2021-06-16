Yıldız Ayhan kimdir? Yıldız Ayhan türküleri neler?

Yıldız Ayhan kimdir? Türk halk müziği sanatçılarından Yıldız Ayhan tedavi gördüğü hastanede 83 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının yakın dostları acı haberi sosyal medyadan paylaştı. Türkiye'nin ünlü ses sanatçılarından Yıldız Ayhan'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu. Peki Yıldız Ayhan kimdir? Yıldız Ayhan türküleri, şarkıları hangisi? İşte Yıldız Ayhan hayatı ve biyografisi...

Yıldız Ayhan kimdir? Türk halk müziği sanatçılarından Yıldız Ayhan tedavi gördüğü hastanede 83 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının yakın dostları acı haberi sosyal medyadan paylaştı. Türkiye'nin ünlü ses sanatçılarından Yıldız Ayhan'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu. Peki Yıldız Ayhan kimdir? Yıldız Ayhan türküleri, şarkıları hangisi? İşte Yıldız Ayhan hayatı ve biyografisi...

Türk Halk müziğinin en önemli isimlerinden Yıldız Ayhan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sanatçının dostları acı kaybı sosyal medyadan duyurdular. Yıldız Ayhan'ın bir süredir zatüre teşhisi ile hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.

Yıldız Ayhan ne zaman ve nereye defnedilecek?

Sanatçının naaşının 17 Haziran Perşembe günü öğle namazından sonra İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Yıldız Ayhan kimdir?

Ayhan, 1938 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 1956'da şarkıcı oldu ve Ankara Radyosu'na katıldı. Türkiye'de Kırım Tatarca şarkılarını söyleyen ilk şarkıcılardan biri olan Yıldız Ayhan, 1979 yılında İstanbul Radyosu'na geçti. 1999 yılında emekli oldu.

TRT sanatçısı eşi Ahmet Gazi Ayhan'ı 30 yıl önce kaybeden 2 kız çocuğu annesi Ayhan, geçtiğimiz yıl evinde düşerek kalça kemiğini kırmıştı. Çeşitli ameliyatlar geçiren sanatçı, geçtiğimiz mayıs ayında da önce zatürree teşhisiyle hastanede tedaviye alınmıştı. Durumu ağırlaşan Ayhan, yoğun bakım ünitesinde makineye bağlanmıştı. Ayhan, 15 Haziran günü yaşamını yitirdi.

Yıldız Ayhan şarkıları hangileri?

Sümer Ezgü ise yayınladığı gönderide, "Halk Müziğimiz'in yıldızı, değerli sanatçı büyüğümüz Yıldız Ayhan'ı kaybettik. Yarim İstanbul'u mesken mi tuttun, Fırın üstünde fırın dilime dolanıverdi şimdi hüzünlendim. Nur içinde olsun..." sözlerine yer verdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.