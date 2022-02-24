Yıldız Asyalı kimdir? Yıldız Asyalı hangi dizi ve filmlerde oynadı? Bir dönem Türk dizilerinin aranan oyuncuları arasında yer alan Yıldız Asyalı uzun süredir ortalıkta görünmüyordu. Yıldız Asyalı Hayat Bilgisi adlı dizi ile hafızalara kazınmıştı. Yıldız Asyalı son olarak Arda Kural ile ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. İşte Yıldız Asyalı'nın hayatı ve biyografisi...

Yıldız Asyalı kimdir? Yıldız Asyalı hangi dizi ve filmlerde oynadı? Bir dönem Türk dizilerinin aranan oyuncuları arasında yer alan Yıldız Asyalı uzun süredir ortalıkta görünmüyordu. Yıldız Asyalı Hayat Bilgisi adlı dizi ile hafızalara kazınmıştı. Yıldız Asyalı son olarak Arda Kural ile ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. İşte Yıldız Asyalı'nın hayatı ve biyografisi...

Bir dönem Türk dizilerinde oldukça fazla boy gösteren Yıldız Asyalı son zamanlarda ekranlardan uzak bir yaşam sürüyordu. Yıldız Asyalı Arda Kural ile ilgili yaptığu son açıkalamları ile gündeme geldi. Arda Kural'ın "Yıldız'la ayrıldıktan sonra 2 yıl acı çektim" sözlerine de cevap veren Asyalı, sözlerine şöyle devam etti: "Bir de bana sorsunlar. İlk aşk olduğu için çok kuvvetliydi. Öyle bir duygu ben daha hiç yaşamadım. Bizi ayırdılar. İşin içinde her şey vardı. Biz onunla normal bir arkadaşlık geçiremedik, zordu. Biz ne zaman bir araya gelsek ağlaşırız. Birkaç yıl önce karşılaştık hatta bir araya gelmeye çalıştık. O zaman depresyonda olduğu için olmadı. Arda'yı karşımda görsem elim ayağım titrer. Üzücü bir şey ama her şey kısmet ve alın yazısı."

Yıldız Asyalı kimdir?

Yıldız Asyalı 26 Mayıs 1983 yılında dünyaya geldi. Yıldız Asyalı pek çok dizi ve filmde rol aldı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan Yıldız Asyalı aynı zamanda şarkıcılık da yapıyor.

Yıldız Asyalı'nın oyunculuk ve yarşımacılığa ilgisi küçük yaşlarda başladı. Henüz küçük yaşlarda şarkı söylemeye bşlayan Yıldız Asyalı beş yaşında piyano çalmayı öğrendi.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu'nda solist olarak görev alan Yıldız Asyalı müzikeki başarısını oyunculukta da denemeye karar verdi. Yıldız Asyalı, 15 yaşından itibaren birçok dizi ve filmde oyunculuk yaptı.

Kanal D Çocuk Kulübü programıyla birlikte Eyvah Babam, Eyvah Kızım Büyüdü, Yasak Elma, El Gibi ve Limon Ağacı gibi dizilerin jenerik müziğini bestelemiş ve yorumlamıştır.

Yıldız Asyalı Haluk Bilginer'le birlikte yaptığı, dönemin sevilen dizilerinden Eyvah Babam'la kariyerine devam etti.

Asyalı'nın, oyunculuk yeteneğini ilk olarak gösterdiği dizi, anne ve babası boşanmış bir genç kızın otoriter babasıyla yaşadığı birtakım olayları konu almıştır. Sevilen dizinin ardından bir süre televizyona ara veren Asyalı, dizinin devamı niteliğindeki Eyvah Kızım Büyüdü ile yeniden ekrana döndü. Bir sezon süren bu dizinin ardından Kanal D'de başlayıp uzun bir süre Show TV'de yayına devam eden Hayat Bilgisi adlı dizide üç sezon boyunca yer aldı. Dizide idealist bir öğretmenin komşusunun kızı ve aynı zamanda kardeşinin sevgilisi olan Rüya rolündeki performansıyla dikkat çekti. Ayrıca Adab-ı Muaşeret adlı sinema filminde Tarık Ündüz ile başrolde oynadı. 2010 yılında Evcilik Oyunu adlı televizyon programında yarışmacı olarak yer aldı.

Müzikal kariyeri tam olarak küçüklüğünde sunmuş olduğu Kanal D Çocuk Kulubü'nde her program bitişinde çaldığı kemanı eşliğinde söylediği şarkılarla başlamıştır. 2008 senesinde Seda Telciler ve Burcu Canbaş ile Grup Mp3 adlı grubu kurdu. Grubun ilk albümündeki "Sevmek Zamanı" adlı şarkısı hariç bütün şarkıların söz ve müziği Yıldız Asyalı'ya aittir. Yıldız Asyalı'nın Grup Mp3 ile birlikteliği uzun sürmedi. Grubun kurulduğu sene sanatçı gruptan ayrıldığını açıkladı.

23 Kasım 2015 tarihinde iş adamı Emre Vatansever ile evlenmiştir. Ayşe Mira adlı bir kızı var. Asyalı ve Vatansever Temmuz 2017'de boşandılar. 30 Haziran 2020'de yönetmen Kerem Saka ile evlendi. .