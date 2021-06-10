Yıldırım Demirören'in babası Erdoğan Demirören kimdir?

Yıldırım Demirören'in babası kimdir? İş adamı ve Beşiktaş'ın eski başkanı Yıldırım Demirören'in babasının kim olduğu şu sıralar sıkça araştırılmaya başlandı. Peki Yıldırım Demirören'in babası kim? Yıldırım Demirören'in babası Demirören Holding'i 1956 yılında kuran Erdoğan Demirören'dir. Peki Erdoğan Demirören kimdir? Erdoğan Demirören Türkiye'nin önemli iş adamlarından biriydi. İşte Yıldırım Demirören'in babası Erdoğan Demirören'in hayatı ve biyografisi...

Yıldırım Demirören'in babası kimdir? İş adamı ve Beşiktaş'ın eski başkanı Yıldırım Demirören'in babasının kim olduğu şu sıralar sıkça araştırılmaya başlandı. Peki Yıldırım Demirören'in babası kim? Yıldırım Demirören'in babası Demirören Holding'i 1956 yılında kuran Erdoğan Demirören'dir. Peki Erdoğan Demirören kimdir? Erdoğan Demirören Türkiye'nin önemli iş adamlarından biriydi. İşte Yıldırım Demirören'in babası Erdoğan Demirören'in hayatı ve biyografisi...

Yıldırım Demirören'in babası kimdir?

Beşiktaş Kulubü ve ardından TFF'de başkanlık görevini üstlenen iş adamı Yıldırım Demirören'in babası Erdoğan Demirören'dir. Erdoğan Demirören Türkiye'nin önde gelen iş adamları arasında gösteriliyordu. Peki Erdoğan Demirören kimdir?

Erdoğan Demirören kimdir?

Erdoğan Demirören 20 Eylül 1937 tarihinde dünyaya gelmiştir.

Erdoğan Demirören Bursa İnegöl'de doğdu. Erdoğan Yıldırım 8 Haziran 2018'yılında da hayatını kaybetmiştir.

Erdoğan Demirören Türk sanayici, iş insanı, profesyonel futbolcu ve Demirören Holding'in kurucusuydu.

Erdoğan Demirören Saint Benoît Fransız Lisesi'nden mezun oldu.1956–57 sezonunda Emniyet SK ve Beşiktaş'ta forma giydi.

Erdoğan Demirören, babası Şükrü Demirören'in vefat etmesi üzerine otomobil yedek parça ithalatı ve pazarlaması yapan "Oto Kolaylık" adlı şirketin başına geçti. Demirören ardından Parsat Piston Fabrikası'nı kurdu.

Demirören petrol gazı sektöründe yatırımlarını ağrlaştırdı. 1970'lerde sıvılaştırılmış petrol gazı sektöründe yatırım yapan Demirören, önce Avram Laçin'in 1960'larda kurduğu Milangaz şirketini 1972'de satın aldı. Daha sonra 1975 yılında Güneşgaz, Likidgaz, Mutfakgaz şirketlerini, 1978'de de Demirören Tüp İmalat Fabrikası'nı kurdu. 1996 yılında Dem-Al otogaz, 1997'de ise Demirören Enerji şirketini kurarak 16 yıl aradan sonra ilk yatırımlarını yaptı. Demirören 2004-11 yılları arasında mermer, gayrimenkul, liman işletmeciliği, inşaat, petrol ve medya sektöründe 8 yatırım yaptı.

Demirören Holding'in medya sektöründeki ilk yatırımını 2011'de Milliyet ve Vatan gazetelerini Doğan Holding'den satın alarak yaptı.[5] 2018 yılında ise aralarında Hürriyet ve Posta gazeteleri ile Kanal D ve CNN Türk televizyon kanallarının yanı sıra Doğan Haber Ajansı'nı da bulunduran Doğan Medya Grubu'nu satın alan Erdoğan Demirören, Demirören Holding'i Türkiye'nin en büyük medya şirketi haline getirdi.

Tülin Demirören ile evlenen Erdoğan Demirören'in Yıldırım ve Tayfun adlarında iki oğlu ve Meltem adında bir kızı bulunuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.