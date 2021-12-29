Yılbaşında sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Yılbaşında sokak kısıtlaması olacak mı? Dünyayı tedirgin eden omicron varyantının ülkemizde de görülmeye başlanması vatandaşları endişelendirmeye başladı. Koronavirüs vaka sayıları da son günlerde yeniden artış gösterdi ve 30 bin seviyesinin üstüne çıktı. Omicron varyantına karşı yeni önlemler alan ülkeler sınırlarını kapatmaya kadar gitti. Yılbaşına sayılı günler kala vatandaşlar da yılbaşında sokağa çıkma yasağı olur mu sorusuna yanıt arıyor.

2022 yılına sayılı günler kala yılbaşını dışarıda kutlamak isteyen ve planını da şimdiden yapanlar Yılbaşında sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Yılbaşında sokak kısıtlaması olacak mı? sorusunu sıkça soruyor. Omicron varyantı ile artan vaka sayıları vatandaşı endişelendirmeye başladı. Kısıtlamaların yeniden gelmesini isteyenler olduğu gibi kısıtlamaların çözüm olmadığını ve kısıtlamaların gelmesini istemeyenler de var. Tüm dünyada hızla yayılan omicron varyantı nedeniyle ülkeler çeşitli tedbirleri hayata geçirmeye başladı.

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce yaptığı açıklamasında ilave tedbir alınıp alınmayacağına ilişkin şunları söylemişti: “Bu dönemde varyant olmasına rağmen bir kapatma durumunu düşünmüyoruz. Daha önce önerdiğimiz kişisel tedbirler; maske, mesafe gibi artı kapalı ortamlarda uzun süre bulunmama, havalandırılan ortamlarda daha çok bulunabilir olma. Israrla aşı, aşı, aşı. Çünkü aşının etkili olduğunu biliyoruz.”

Omicron'un görüldüğü iller

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz tarafından Omicron varyantının Avrupa kıtasında görülmeye başlandığı zamandan itibaren 17 merkezimizde Omicron varyantı için gerçek zamanlı PCR tabanlı bir tarama başlatılmıştır. 8 Aralık'tan itibaren tarama yapılan 150 bin örnek arasında, Omicron varyantı olduğu düşünülen örnekler gen sekanslaması çalışılarak doğrulanmak üzere Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda incelemeye alınmıştır. 1 Aralık 2021 tarihinden itibaren ise sekansı yapılarak sisteme girilen örnek sayısı 3 bin 344'tür. Bunların 3 bin 73'ü Delta, 42'si Omicron varyantıdır. Omicron varyantının görüldüğü iller İstanbul (30), İzmir (6), Şırnak (1), Diyarbakır (1), Kütahya (2), Isparta'dır (2)." denildi.

Omicron varyantı nedir?

Omicron varyantı Afrika'dan geldiği bilinen mutasyona uğramış SARS COV-2 virüsüdür. Dünya Sağlık Örgütü tarafından kaygı uyandıran varyantlar listesine eklenen beşinci varyant olmuştur

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