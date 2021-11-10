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Yılbaşında en fazla ücreti hangi sanatçı alacak?

Ebru Gündeş’ten Hadise’ye, Gülşen’den Yıldız Tilbe’ye birçok ünlü şarkıcı, 2022’ye girerken sahne alacakları mekanlarla 1 milyon liraya yakın anlaşma yaptı. En fazla ücret hangi ismin? İşte yanıtı...

4 Saat Önce
2021-11-10 14:55:14
Yılbaşında en fazla ücreti hangi sanatçı alacak?

2022'ye az bir süre kala ünlüler yılbaşı sahnesi için anlaşmalarını yapmış durumda. Konserler ve TV programları için el sıkışan ünlüler pandemi dolayısıyla boş geçilen 2021 yılından sonra bu yılı fırsata çevirmek istiyor.

Yılbaşında ise fiyatlar ikiye katlandı. Ücretler, dinlemeye gidenlerin de cebini yakacağa benziyor.

ÖZCAN DENİZ 1 MİLYONA ANLAŞTI

1 milyonluk imza ile yılbaşı gecesi en çok kazanacak isim Özcan Deniz olacak. Deniz, Kıbrıs'ta sahne alacak ve onu dinlemeye giden 2 kişinin konaklama dahil 20 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor.

YILDIZ TİLBE 900 BİN TL ALACAK

Yıldız Tilbe, Ebru Gündeş ve Hadise'nin de Deniz'den geri kalır yanı yok. Her üç isim de 900 bin liraya anlaştı. Hakan Altun, Funda Arar, Serkan Kaya ve Volkan Konak, yine yüksek meblağlarla sahne alacak isimler…

SAHNE ÜCRETLERİ

İşte ünlü isimlerin sahne ücretleri ve çıkacağı yerler:
Ebru Gündeş - Kıbrıs (900 Bin TL)
Yıldız Tilbe - Sakarya (900 Bin TL)
İrem Derici - Konya (350 Bin TL)
Linet - Sapanca (500 Bin TL)
Serkan Kaya - Kıbrıs (700 Bin TL)
Aşkın Nur Yengi - Kıbrıs (400 Bin TL)
Ziynet Sali - Antalya (400 Bin TL)
Gülben Ergen - Günay Restoran (300 Bin TL)
Serdar Ortaç - Kıbrıs (350 Bin TL)
Hakan Altun - Ankara (750 Bin TL)
Deniz Seki - Kıbrıs (250 Bin TL)
Derya Uluğ - Afyon (150 Bin TL)
Ebru Yaşar - Kıbrıs (300 Bin TL)
Edis - Beşiktaş (400 Bin TL)
Funda Arar - Kıbrıs (700 Bin TL)
Hadise - Kıbrıs (900 Bin TL)
Mustafa Ceceli - Mersin (300 Bin TL)
Özcan Deniz - Kıbrıs (1 Milyon TL)
Şevval Sam - Sapanca (350 Bin TL)
Volkan Konak - Antalya (700 Bin TL)
Dansöz Didem - Kıbrıs (100 Bin TL)

Kaynak: acunn.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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