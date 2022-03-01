Yılan Adası nerede? Yılan Adası hangi ülkede? Yılan Adası'ndaki Ukraynalı askerler sağ mı? Rusya'nın işgaline uğrayan Ukrayna'dan acı kareler gelmeye devam ederken Yılan Adası'nda 13 Ukraynalı askerin Rus donanmasına karşı direnişi uluslararası basında oldukça fazla konuşulmuştu. Askerlerin Rus bombardımanında hayatını kaybettiği iddia edilmişti. Ancak son gelen açıklamalara göre askerler hayatta. Askerlerin Rus ordusu tarafından esir alındığı belirtiliyor.

Yılan Adası nerede? Yılan Adası hangi ülkede? Yılan Adası'ndaki Ukraynalı askerler sağ mı? Rusya'nın işgaline uğrayan Ukrayna'dan acı kareler gelmeye devam ederken Yılan Adası'nda 13 Ukraynalı askerin Rus donanmasına karşı direnişi uluslararası basında oldukça fazla konuşulmuştu. Askerlerin Rus bombardımanında hayatını kaybettiği iddia edilmişti. Ancak son gelen açıklamalara göre askerler hayatta. Askerlerin Rus ordusu tarafından esir alındığı belirtiliyor.

Rusya-Ukrayna geriliminin savaşa dönüşmesinin ardından iki taraftan da kayıplar verilmeye devam ediliyor. Savaşın birinci gününde Ukrayna sınırları içinde yer alan Yılan Adası'nda yaşanan direniş sosyal medyada ve uluslararası medyada geniş yer buldu. 13 askerin Rus donanmasına karşı direniş gösterdiği ve arından bombardıman ile öldüğü belirtilmişti. Ancak o askerlerin yaşadıoğı öğrenildi. 13 Ukrayna askerinin Rus ordusunun elinde esir olduğu belirtiliyor.

Yılan Adası nerede?

Yılan Arası Karadeniz'de ve Ukrayna açıklarında yer alıyor. Yılan Adası Ukrayna toprakları içerisinde yer alıyor. Rusya'nin saldırısı sonucu şu anda ada Rus güçlerinin kontrolünde. Yılan Adası'nda yaşanan direniş medyada geniş yer bulmuştu.

Yılan Adası veya Serpent Adası, Karadeniz'de Tuna Deltası açıklarında bulunan bir adadır.

Ada 2004-2009 yılları arasında Romanya ve Ukrayna arasındaki sınır anlaşmazlığının bir parçasıydı. Yılan Adası çevresinde kıta sahanlığının toprak sınırları 2009 yılında Uluslararası Adalet Divanı tarafından tarif edilmiştir.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski söz konusu 13 askerin öldüğünü açıklamıştı. Zelenski, "Bütün sınır muhafızları kahramanca öldü ama pes etmedi. Onları ‘kahramanlık nişanıyla onurlandıracağız" dedi.

Ancak askerlerin hayatta olduğu öğrenildi.

Ukrayna donanmasınından yapılan açıklamada "Kardeşlerimizin hayatta ve iyi olduğunu duymaktan çok mutluyuz" ifadesi kullanıldı.

Yılan Adası hangi ülkede?

Yılan Adası resmi olarak Ukrayna yönetimine bağlıdır. Yılan Adası Rus saldırılarında kuşatma altına alınmış ve daha sonra işgal edilmiştir.

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