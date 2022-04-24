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TIMETURK / GENEL / Yetim Vakfı Ramazanda da Dünya Çocuklarına El Uzatıyor

Yetim Vakfı Ramazanda da Dünya Çocuklarına El Uzatıyor

Kısa sürede binlerce yetime ulaşan Yetim Vakfı, Ramazan ayında da yetimlere el uzatıyor.

53 Dakika Önce
2022-04-24 19:01:54
Yetim Vakfı Ramazanda da Dünya Çocuklarına El Uzatıyor

Suriye savaşı sırasında kurulumuna karar verilen Yetim Vakfı, çalışmalarını aksatmadan yürütüyor. İnsanlığa emanet edilen, sessiz yetimler için kurulan vakıf, tüm dünya çocuklarına umut oluyor.

Bütün bir yıl olduğu gibi Yetim Vakfı Ramazanda da hizmetine devam ediyor. Yapılan bağışları ihtiyacına uygun bir projeyle, ihtiyaç sahiplerin ulaştırıyor.

Dünya Çocukları İçin El Ele!

Yetim Vakfı yıllardır din, dil, ırk gözetmeksizin mazlum durumdaki çocukların yardımına koşuyor. Çocukların maddi ve manevi ihtiyaçlarını gidermek için yeni projeler üretiyor.

Her çocuğun yaşına göre eğitim alması ve sağlıklı bir ortamda büyümesine katkıda bulunuyor. Bugünün çocuklarının, yarının yetişkinleri olacağını bilen vakıf, çocukları manevi anlamda da destekliyor.

Temel haklarının birçoğuna erişemeyen çocuklar için; "Eğitim Faaliyetleri", "İnsani Yardım" ve "Psikososyal Destek" gibi projeleri yürütüyor.

18 Ülkede Yetim Vakfının İzleri

Dünya genelindeki 18 ülkedeki yetimlere yardım etmek içn hazırlıklarını devam ettiriyor.

Filistin, Lübnan, Irak, İran, Suriye, Yemen, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Azerbaycan, Libya, Mali, Tunus, Togo, Arakan, Bangladeş, Sri Lanka, Pakistan gibi ülkeler için Ramazan çalımaları yapılıyor.

Yetimler İçin Yeni Projeler

Yetim Vakfı birçok farklı proje ile ihtiyacı olan yetimlere, ihtiyacı kapsamında yardımlarını yapıyor. Bağış yapmak isteyen kişiler;

- Yetim Sponsorluğu

- Zekat Bağışı

- Kumanya Paketi Bağışı

- Ramazan Çocuk PAketi

- Bayramlık Kıyafet

- İftar Yemeği

- Fitre-Fidye Bağışı

- Sadaka

gibi yardım kampanyaları üzerinden herhangi birine, bütçesi dahilinde yardım sağlayabiliyor.

Detaylı bilgi için Yetim Vakfı sitesini ziyaret edebilirsiniz. .

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