Yetim Vakfı “Dikili Bir Ağacın Olsun” projesi | Fidan yardımı nasıl yapılır? Yetimler için fidan yardımı kampanyası

Yetim Vakfı “Dikili Bir Ağacın Olsun” projesi | Birçok farklı projede yetimler için yeni imkanlar sağlamaya çalışan Yetim Vakfı, yeni bir proje ile geleceğe umut oluyor. Peki Yetim Vakfı fidan projesi nedir? Fidan yardımı nasıl yapılır? Yetimler için fidan yardımı kampanyası detayları...

Birçok farklı projede yetimler için yeni imkanlar sağlamaya çalışan Yetim Vakfı, yeni bir proje ile geleceğe umut oluyor. Peki Yetim Vakfı fidan projesi nedir? Fidan yardımı nasıl yapılır? Yetimler için fidan yardımı kampanyası detayları...

Yetim Vakfı “Dikili Bir Ağacın Olsun” projesi

Yetim Vakfı, yaşanılabilir bir dünya için yeni adımlar atıyor.

Yetimlerin psikolojik, sosyal, barınma ve daha birçok alandaki ihtiyaçlarının karşılanması adına projeler üreten Yetim Vakfı bu sefer çocuklarımıza orman bırakmak için adım atıyor.

Yetim Vakfı bağış yapmak için TIKLAYINIZ...

Fidan yardımı nasıl yapılır?

Yetim Vakfı "Geleceğimize Nefes Çocuklarımıza Umut" sloganıyla “Dikili Bir Ağacın Olsun” projesini başlattı.

Gönüllü kişilerin yapacağı 15 TL fidan bağışı ile geleceğe ormanlar bırakmayı hedefleyen Yetim Vakfı'na bağış yapmak, projeyi incelemek için TIKLAYINIZ...

Yetimlere nasıl yardım ederim?

Yetim Vakfı, ailesinde kayıplar yaşayan çocukların ihtiyaçlarını gideren yardımları yapmaya devam ediyor. Ramazanda her gün yüzlerce çocuğun gönlüne dokunan vakıf kaldığı yerden çalışamlarını sürdürüyor.

Gönüllülerin yardımlarını yetimlere en verimli şekilde ulaştıran Yetim Vakfı'nın internet sitesini ziyaret ederek farklı projeler adına bağış yapabilirsiniz.