Yetim Vakfı bağışlanan kurbanları 24 farklı ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

2017 yılında kurulan ve kurulduğu günden bu yana on binlerce ihtiyaç sahibi insana yardım eli uzatan Yetim Vakfı, Türkiye dışında 24 ülkeden Kurban hissesi bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Öncelikle yapılanın bir ibadet olduğu ve en temel maksadın Allah’ın rızası olduğu bilinciyle hareket eden Yetim Vakfı kurbanları Afika, Ortdoğu, Asya, Orta Asya ve Kafkasya'daki ülkelerde yardıma muhtaç kişilere ulaştırıyor.

2017 yılında kurulan ve kurulduğu günden bu yana on binlerce ihtiyaç sahibi insana yardım eli uzatan Yetim Vakfı, Türkiye dışında 24 ülkeden Kurban hissesi bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Öncelikle yapılanın bir ibadet olduğu ve en temel maksadın Allah'ın rızası olduğu bilinciyle hareket eden Yetim Vakfı kurbanları Afika, Ortdoğu, Asya, Orta Asya ve Kafkasya'daki ülkelerde yardıma muhtaç kişilere ulaştırıyor.

Yaşadığımız dünyada savaşlar, hastalıklar, kıtlık ve açlık nedeniyle her gün binlerce çocuk ne yazık ki yetim kalıyor. Yer yüzünde yetimlere yardım etmeyi kendisine görev edinmiş olan Yetim Vakfı ülkemizde ve dünyamızda binlerce yetime yardım eli uzatıyor. Çeşitli projelerle yetimlerin sosyal ve psikolojik olarak da topluma kazanılmasına katkı sağlayan Yetim Vakfı bu alanda hayırseverlerin de desteğiyle yardımların kapsamını genişletmeyi hedefliyor.

Kurban İbadet Yetim Emanet

Yetim Vakfı "Kurban İbadet Yetim Emanet" sloganı ile hayırseverlerin kurban hisselerini ihitiyaca muhtaç vatandaşlara ulaştırmayı amaçlıyor. Hayırseverlerin kurban ibadetini yerine gitermek için aracı konumda olan vakıf 2022 yılında ihtiyaç sahibi pek çok kişiye kurban eti ulaştırmayı hedefliyor. ihtiyaç sahibi yetim, öksüz, kimsesiz ve sosyal yetim durumunda bulunan çocuklarımız ve ailelerine belki senede bir kez yiyebildikleri eti ulaştırmak için büyük emek gösteren Yetim Vakfı aynı zamanda Türk yardımseverliğini yurt dışında temsil ediyor. Kurban çalışması yaparken öncelikle yapılanın bir ibadet olduğu ve en temel maksadın Allah'ın rızası olduğu bilinciyle hareket eden Yetim Vakfı yurt dışında 24 ülkede kurban hisselerini yardıma muhtaçlara ulaştırıyor. İşte yurt dışında kurban kesimi yapılan ülkeler...

AFRİKA: Benin, Burkina Faso, Çad, Gana, Kenya, Mali, Nijer, Sierra Leone, Somali, Tanzanya, Togo

ORTADOĞU: Filistin, Suriye

ASYA: Bangladeş, Endonezya-Açe, Filipinler-Moro, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Tayland-Patani

ORTA ASYA ve KAFKASYA: Afganistan, Gürcistan, Moğolistan

"Kardeş Aile" projesi ile yetim ailelerine destek

Yetim Vakfı'nın ana amacı yeryüzünde yetim kalmış ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaktır. Bu kapsamda Yetim Vakfı ‘Kardeş Aile' projesi ile hayırseveler kardeş aile edinebiliyorlar. Kardeş aile projesi ile yardımseverler ile ihtiyaç sahiplerini buluşturmak amaçlanıyor. ‘Kardeş Aile' projesi ile yardıma muhtaç bin aileye 12 ay boyunca 1000 TL değerinde yardım yapılacaktır. "Kardeş Aile" projesi ile binlerce ailenin hayata tutunmasına katkı sağlaacak büyüklükte bir projedir. Bu proje ile ensar olan bir ailenin bir muhacir yetim ailesini kardeş aile bilmesini her iki ailenin de iki ucu da sınırsız bir iyilik kervanına katılmasını hedeflemektedir. Bu çalışmanın hedef kitlesi, babasını yahut anne/babasını kaybetmiş 1000 yetimin ailesidir. Her yetim ailemiz ortalama 5 kişi olarak planlanmıştır. Proje kapsamında 5000 kişiye destek verilecektir.

Yetim Sponsoru ile yetimler hayata tutunuyor

Savaşların, açlığın, susuzluğun ve hastalıkların eksik olmadığı yakın coğrafyamızda her yıl binlerce çocuk çeşitli nedenlerden dolayı yetim kalıyor. Yetim Sponsorluk uygulaması ile hayırseverlerin ihtiyaç sahibi yetimlere destek sağlayarak onların yaşamlarına dokunması, onların geleceğe hazırlanması hedefleniyor. Yer yüzünde milyonlarca yetim bulunuyor. Ülkmizde var olan yetimlere devlet-kamu ve STK desteği sağlanıyor ancak bazı noktalarda yetersiz kalabiliyor. Yetim Sponsorluğu sistemi ile Yetim Vakfı bağışçalar ile yetimleri ve yetim aileleri bir araya getiriyor. Hayır severler 200 TL bedel ile bir yetime sponsor olabiliyor. Yetim Vakfı Yetim Sponsorluk Sistemi ile yetimlerin gönlüne dokunmayı hedefliyor. Yetimlerin maddi olarak himaye edilmesini amaçlayan bu sistemde toplanan düzenli bağışlarla yetimlerin gıda, kıyafet, sağlık, eğitim ve barınma giderlerine destek olmayı amaçlıyoruz.