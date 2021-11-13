Yeşim Aydın kimdir? İşte Benim Stilim yarışması birincisi Yeşim Aydın kaç yaşında? Katıldığı moda programında giydiği kıyafetler ile adından söz ettirmeyi başaran Yeşim Aydın'ın kim olduğu son günlerde oldukça fazla araştırılamaya başlandı. Sosyal medya fenomeni de olan Yeşim Aydın'ın Instagram hesabından yüz binlerce takipçisi bulunuyor. İşte Yeşim Aydın kimdir sorusunun yanıtı...

Yeşim Aydın kimdir? İşte Benim Stilim yarışması birincisi Yeşim Aydın kaç yaşında? Katıldığı moda programında giydiği kıyafetler ile adından söz ettirmeyi başaran Yeşim Aydın'ın kim olduğu son günlerde oldukça fazla araştırılamaya başlandı. Sosyal medya fenomeni de olan Yeşim Aydın'ın Instagram hesabından yüz binlerce takipçisi bulunuyor. İşte Yeşim Aydın kimdir sorusunun yanıtı...

Yeşim Aydın kimdir?

Yeşim Aydın 1995 yılında dünyaya geldi. Yeşim Aydın 8 Şubat 2016 tarihinde TV 8 ekranlarında yeni yarışmacılarla yeniden başlayan İşte Benim Stilim yarışmasına katıldı ve 1. olarak yarışmayı tamamaladı.

Yeşim Aydın sosyal medya fenomenidir.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Yeşim Aydın'ın Instagram'da 140 binden fazla takipçisi bulunmakta.

Sosyal medya fenomenlerine tutuklama

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, sosyal medyada para ödülü kazanıldığı belirtilip, 'vergisi' adı altında vatandaştan para alarak dolandırıcılık yaptığı öne sürülen suç şebekesine yönelik ihbar üzerine soruşturma başlattı. Oerasyonlarla aralarında sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu ve Yeşim Aydın'ın da bulunduğu 18 kişiyi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Barankoğlu ve Aydın'ın da aralarında bulunduğu 16'sı tutuklandı, 2'si ise serbest bırakıldı.

Tutuklanan Yeşim Aydın ilk ifadesinde "Geçimimi sosyal medyada reklam yaparak sağlıyorum. Bu kişiler benimle temasa geçip reklam vermek istediklerini söyledi. Ben de işim bu olduğu için kabul ettim. Böyle bir dolandırıcılık suçunun işlendiğini bilseydim asla kabul etmezdim. Bana verilen isim ve soyadlarının sahte olduğunu emniyette öğrendim. Kimseyi dolandırmak için çalışmadım. Müştekilerin hiçbiri ile iletişime geçmedim, para istemedim. Sadece reklam ücreti aldım. Çok üzgünüm" dediği öğrenildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.