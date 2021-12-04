Yeşillikler nasıl muhafaza edilmeli?

Pazardan elimiz kolumuz dolu dönmeyi hepimiz çok seviyoruz. Ne görsek fazla fazla alıyor, hemen tüketileceğini düşünüyoruz. Fakat hiç de öyle olmuyor. Özenle seçerek aldığımız yeşillikler buzdolabında bekleyip tazeliklerini kısa bir süre içerisinde kaybedip solabiliyorlar. Peki yeşillikler buzdolabında nasıl muhafaza edilmeli? Sizler için araştırdık...



Pazardan bin bir hevesle canlı ve parlak görünümlerine aldanıp çeşit çeşit yeşillikler alıyor evimize dönüyor, poşetleri olduğu gibi buzdolabına yerleştiriyoruz. Sonra zaman içerisinde bir bakıyoruz ki poşetlerin içerisindeki yeşilliklerimiz solmuş, boyunlarını bükmüş. Bunun nedeni yeşillikleri maalesef doğru bir şekilde buzdolabında muhafaza etmememiz. Bu durumun önüne geçmek için sizlere yeşillikleri yaklaşık bir hafta taze bir şekilde kalması için nasıl muhafaza etmeniz gerektiğini anlatacağız.

Yeşillikler buzdolabında uzun süre nasıl muhafaza edilir?

Pazardan veya marketten satın aldığınız yeşillikleri öylece dolaba yerleştirmek uzun süre taze kalmalarını engelleyecektir. Yeşillikleri dolaba yerleştirmeden önce bol ve soğuk suyla güzel bir şekilde yıkamamız gerekir. Daha sonra da vaktimiz varsa içerisine birkaç tane buz attığımız soğuk suda yaklaşık on dakika bekletmeliyiz. Bu sürenin sonunda yeşilliklerimizin suyunu süzmeli, salata kurutucuda birkaç tur döndürüp fazla suyunu atmalıyız. salata kurutucunuz yoksa temiz bir mutfak havlusu üzerinde de kurumaları için bekletebilirsiniz.

Daha sonra hava almayan bir saklama poşetinin içerisine havlu kağıt ile beraber yerleştirmeliyiz. Yeşillikler bu sayede hem hava almayacak hem de havlu kağıt sayesinde nemleri emilecektir. Ayrıca saklama poşetini kapatmadan önce, içerisindeki havayı mümkün olduğu kadar çıkartmaya çalışmalısınız. Bu yöntemi uygularsanız yeşillikler bir hafta boyunca taze kalacaktır.

Yeşillikleri saklamak için poşet kullanmak istemiyorsanız aynı uygulamayı kapaklı bir saklama kabıyla da gerçekleştirebilirsiniz. Saklama kabının dibine bir parça havlu kağıt serip daha sonra yeşillikleri koyabilirsiniz. Saklama kabının kapağını güzel bir şekilde kapatarak hava almasının önüne geçmelisiniz. Tabana serdiğiniz havlu kağıt da güzel bir şekilde yeşilliklerin nemini emip hızlı bir şekilde bozulmalarının önüne geçecektir.

Bu uygulama sayesinde hem yeşillikleriniz israf olmayacak, hem de bozuldukları için sürekli yeni yeşillik almak zorunda kalmayacaksınız.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.