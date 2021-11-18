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TIMETURK / GENEL / Yeşillenmiş patatesi asla yemeyin! Çünkü...

Yeşillenmiş patatesi asla yemeyin! Çünkü...

Patatesin her haline bayılıyoruz. Mutfağımızın demirbaşlarındandır bu sebze! Fakat bazen mutfağın bir köşesinde tüketilmeyi bekleyen patateslerin yeşillendiğini görür ve bu duruma bir anlam veremeyiz. Peki yeşillenmiş patates tüketilebilir mi? Yeşillenmiş patatesin vücudumuza ne gibi bir zararı olur? Sizler için bu soruların yanıtlarını araştırdık...

1 Saat Önce
2021-11-18 17:34:31
Yeşillenmiş patatesi asla yemeyin! Çünkü...


Patatesi kızartıyor, haşlıyor, fırınlıyor, püresini ve yemeğini yapıyoruz. Küçük büyük demeden hepimiz onun her haline bayılıyoruz. Mutfağımızdan onu hiç eksik etmiyoruz. Fakat bazen mutfakta pişirilmeyi bekleyen patatesin yeşillenip renk değiştirdiğini görüyoruz. Peki bu ne anlama geliyor?

Patatesin yeşillenmesi klorofil maddesinin arttığı anlamına gelir. Klorofil ise solaninin maddesinin üretilmeye başladığını gösterir.

Solanin nedir?

Solanin, patates çiçeğinin içinde oldukça yoğun bir şekilde bulunan bir kimyasaldır. Bu kimyasal çok kuvvetli bir zehirdir. Bu zehir ortaya çıkmak için güneş ışınlarına ve kloroplastlara ihtiyaç duyar.

Dolayısıyla güneş ışığına maruz kalınca rengi sarıdan yeşile dönen patateslerde klorofil artmış ve solanin üretimine başlanmıştır. Bu da yeşillenmiş patateslerin bizi zehirleyebileceğinin bir göstergesidir. Yeşil renk patatese ne kadar yayılırsa ve rengi ne kadar koyu bir hal alırsa zehirlenme riski o kadar artmış olur.

Yeşillenmiş patates tüketilebilir mi?

Patatesin yeşil bölümlerindeki oluşan solanim maddesi önce kabukta oluşmaya başlar. Daha sonra patatesin tümüne yayılır ve onu tüketenlerin sağlığını ciddi tehlikelere atar.

Eğer yeşillenmiş bir patates yerseniz mide bulantısı, kusma, ishal, mide krampları, boğaz yanması, baş ağrısı ve baş dönmesi gibi belirtiler yaşayabilirsiniz. Çok fazla yeşil patates yerseniz ve müdahale edilmezse halüsinasyonlar görebilirsiniz.

Bu belirtilerle birlikte kişinin vücut direnci düşer ve hissizlik, felç gibi durumlar oluşur. Hatta bu durum ölümle dahi sonuçlanabilir.

Böyle bir durum yaşamamak için patatesleri güneş altında çok uzun süre bırakmamalı ve en ufak bir yeşillenme görürseniz onu tüketmemelisiniz. Pazardan ve marketten alışveriş yaparken aldığınız patatesleri tek tek kontrol etmeli, yeşillenmiş olanları asla satın almamaya özen göstermelisiniz.

Eğer farkında olmadan yeşillenmiş patates yerseniz ve bahsettiğimiz belirtileri vücudunuzda hissederseniz vakit kaybetmeden hastanelerin acil bölümlerine başvurmanız gerekir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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