Yeşil çaylı maske sayesinde siyah noktalarla vedalaşın!

Sivilce, akne ve siyah nokta çok yaygın görülen cilt problemleridir. Sizler için estetik görünümü bozan siyah noktaları yok eden, evde kolay bir şekilde ve doğal malzemeler kullanarak hazırlayabileceğiniz maskeleri derledik...



Siyah noktalar da bir çeşit aknedir. Erkeklerde de kadınlarda da sıklıkla görülür. Siyah noktalar en çok burun üzerinde ve çenede yoğun bir şekilde oluşur. Sırtta, göğüste, ensede, kollarda ve omuzlarda da siyah noktalar görülebilir.

Siyah noktalardan kurtulmanıza yardımcı olacak doğal içerikli maske tarifleri

Yeşil çaylı maske - Yeşil çayın çok faydalı olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Yeşil çayı içmek şöyle dursun kozmetik amaçla dahi kullanabiliyoruz. Bu faydalı çay siyah noktalar için de yardımımıza koşuyor. Bir çorba kaşığı yeşil çayı havanda ezerek toz haline getirin. Daha sonra içerisine macun kıvamını alana kadar azar azar limon suyu ve çay kaşığının ucuyla bir parça tuz ilave edin. Kıvam alınca, temizlediğiniz siyah noktalı bölgeye bu karışımı uygulayın. Yaklaşık yirmi dakika bekledikten sonra soğuk suyla yıkayarak maskeyi cildinizden arındırın ve temiz bir havlu yardımıyla cildinizi nazik bir şekilde kurulayın.

Zerdeçal ve nane maskesi - Nane ferahlatıcı bir etkiye sahiptir. Zerdeçal ise antibakteriyel özelliktedir. Bu iki ürünü bir araya getirerek mükemmel bir siyah nokta maskesi elde edebilirsiniz. Bunun için bir su bardağı kaynamış suyun içerisine birkaç tutam taze nane atın ve soğuyana kadar demlenmeye bırakın. Daha sonra soğuyan bu sudan bir çorba kaşığı alıp küçük bir kabın içerisine koyun. Ardından macun kıvamı alıncaya kadar toz zerdeçal ilave edin ve karışımı kirden, yağdan ve varsa makyaj kalıntısından arındırdığınız temiz siyah noktalı bölgeye ovalayarak sürün. Yaklaşık olarak yirmi beş dakika sonra cildinizi önce ılık sonra soğuk suyla yıkayarak maskeden arındırın. Kalan naneli suyu tonik olarak kullanın.

Gül suyu, elma sirkesi, kil maskesi - Bir çorba kaşığı kilin içerisine bir çorba kaşığı gül suyu ve bir çorba kaşığı elma sirkesi ilave edip macun kıvamını alıncaya kadar karıştırın. Daha sonra kirden, yağdan ve varsa makyaj kalıntısından arındırdığınız temiz siyah noktalı bölgeye karışımı sürüp yaklaşık olarak yirmi beş dakika, kil güzel bir şekilde kuruyana kadar bekleyin. Kuruyunca önce ılık ardından soğuk suyla yıkayın.

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