Yeşil çay beynimizin bağlantılarını artırıyor

Hafıza zayıflığı günlük hayatımızı oldukça olumsuz etkileyen bir durum. Gün içerisinde birçok işimiz unutkanlık yüzünden aksayabiliyor. Park ettiğimiz arabanın yerini, anahtarımızın yerini, önemli bir günü veya kişilerin isimleri unutabiliyoruz. Peki unutkanlığı nasıl önleyeceğiz? Hafızayı güçlendiren bir besin var mı? Bu soruların yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz...



Hafıza zayıflığı birçok insanın ortak problemidir. Günlük yaşamı olumsuz etkileyen bu durum park ettiğimiz arabanın dahi yerini aklımızda tutamamamıza sebep olabilir. Önemli gün ve tarihler, kişiler, isimler, önemli eşyalar... Hepsini unutabiliyoruz. Bu durumun önüne geçmek için hafızanızı güçlendirmeniz gerekir. Hafızayı güçlendirmek için besinlerden yararlanabilirsiniz.

Hafızayı güçlendirmeye yarayan besinler hangileri?

Yumurta - Yumurta B12 vitamini A vitamini ve D vitamini içeriyor. Bu sayede yumurta tükettiğimizde beynimiz düzenli ve sağlıklı bir şekilde çalışabiliyor.

Yeşil çay - Çay içmeyi çok seviyoruz. Fakat tercihimiz siyah çaydan yana oluyor. Ancak yeşil çay da vücudumuza çeşitli faydalar sağlar. Yeşil çayın içerisinde bulunan teanin isimli madde, beynin çeşitli bölümleri arasındaki bağlantının artmasına yardımcı oluyor. Bu sayede konsantrasyon artıyor ve hafıza güçleniyor.

Ceviz - Ceviz hafızayı güçlendiriyor, odaklanmayı sağlıyor ve sinirleri kuvvetlendirmeye yardımcı oluyor.

Ispanak ve brokoli - Ispanak ve brokoli K vitamini bakımından zengindir. Bu sayede beynin sağlıklı bir şekilde çalışmasına, fonksiyonlarını düzenli bir şekilde yerine getirmesine yardımcı oluyor. Dolayısıyla hafızayı da güçlendiriyor.

Portakal ve limon - Portakal ve limonun C vitamininden zengin olduğunu hepimiz biliyoruz. C vitamini güçlü bir antioksidandır. Bu özelliği sayesinde canlandırıcı etki oluşturarak beyne iyi gelir ve algılama gücünü artırır. Okuduğumuzu anlama sürecimiz hızlı bir şekilde ilerler.

Kırmızı lahana - Kırmızı lahananın içerisinde fisetin isimli bir madde bulunur. Bu madde sayesinde hafızamız zaman içerisinde güçlenir. Ayrıca bu madde Alzheimer hastalığı üzerinde gelişimi durdurucu bir etkiye sahiptir.

Balık - Balık tam bir omega 3 kaynağıdır. Bu sayede hafızayı güçlendirmede çok etkilidir. Omega-3 yağ asitleri beyin fonksiyonlarımızın sağlıklı bir şekilde devam etmesine destek olur. Düzenli omega 3 alımı Alzheimer hastalığına yakalanma riskini de azaltır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.