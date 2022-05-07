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TIMETURK / GENEL / Yerli tabanca METE güvenlik güçlerine teslim edildi

Yerli tabanca METE güvenlik güçlerine teslim edildi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Özgün Yerli Tabanca Geliştirme Projesi kapsamında üretimi süren METE tabancalarının güvenlik güçlerine teslim edildiğini söyledi.

3 Gün Önce
2022-05-07 16:31:59
Yerli tabanca METE güvenlik güçlerine teslim edildi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından METE tabancalarının güvenlik güçlerine teslim edildiğinin bilgisini paylaştı.

Demir'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

''Özgün Yerli Tabanca Geliştirme Projesi kapsamında üretimi süren METE tabancalarımızın teslimatlarına devam ediyoruz. Son olarak güvenlik güçlerimize çok sayıda METE tabancalarından teslim ettik.''

Ekran Resmi 2022-05-07 16.33.05

 

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