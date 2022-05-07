Yerli tabanca METE güvenlik güçlerine teslim edildi
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Özgün Yerli Tabanca Geliştirme Projesi kapsamında üretimi süren METE tabancalarının güvenlik güçlerine teslim edildiğini söyledi.
2022-05-07 16:31:59
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından METE tabancalarının güvenlik güçlerine teslim edildiğinin bilgisini paylaştı.
Demir'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
''Özgün Yerli Tabanca Geliştirme Projesi kapsamında üretimi süren METE tabancalarımızın teslimatlarına devam ediyoruz. Son olarak güvenlik güçlerimize çok sayıda METE tabancalarından teslim ettik.''
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