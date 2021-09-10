Yerli otomobil ne zaman çıkacak? Yerli araba TOGG ne zaman satışa çıkacak? Türkiye'nin yıllardır hayalini kurduğu yerli otomobilde sona doğru geliniyor. Otomobil almayı düşünenlerin bir kısmı da yerli otomobil almak için acele etmiyor. Yerli elektrikli otomobil TOGG'un üretim tesislerinin inşası tüm hızıyla devam ederken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan yerli otomobilin ne zaman banttan ineceğine dair açıklama geldi.

Yerli otomobil ne zaman çıkacak? Yerli araba TOGG ne zaman satışa çıkacak? Türkiye'nin yıllardır hayalini kurduğu yerli otomobilde sona doğru geliniyor. Otomobil almayı düşünenlerin bir kısmı da yerli otomobil almak için acele etmiyor. Yerli elektrikli otomobil TOGG'un üretim tesislerinin inşası tüm hızıyla devam ederken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan yerli otomobilin ne zaman banttan ineceğine dair açıklama geldi.

Türkiye'nin hayalini kurduğu kendi otomobilini üretme sürecinde sona yaklaşılıyor. Türkiye bir çok seferdir kendi otomobilini üretmeyi denemiş ancak çeşitli nedenlerden dolayı bu girişim başarısızlıkla sonuçlanmıştı. TOGG işbirliği ile Türkiye teknolojik gelişimleri baz alarak kendi otomobilini üretmek için yola koyuldu. Yerli otomobilin satışa çıkacağı gün merakla beklenirklen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan flaş açıklama geldi.

Yerli otomobil ne zaman çıkacak?

ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE yürütücülüğünde düzenlenen, Tuz Gölü'nün Aksaray bölgesinde başlayan TEKNOFEST 2021 Roket Yarışları'na izleyici olarak katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli otomobil ne zaman çıkacak sorusuna yanıt verdi. Varank, “Biliyorsunuz fabrikamızın inşaatı başlamıştı. İnşaat son hızda devam ediyor. 2022 senesinin sonunda arabalarımızın banttan indirileceğini biz zaten ilan etmiştik. Şu anda o takvimde bir değişiklik gözükmüyor. İnşallah bir aksilik olmazsa 2022 senesinin sonunda Türkiye'nin Arabası'ni seri imalat bandından indiğini görmüş olacağız.” ifadelerini kullandı.

Yerli otomobil TOGG fiyatı ne kadar olacak?

Yerli otomobilin fiyatı henüz net değil. Çünkü seri üretime 2022 yılında geçilerek. Seri üretim başlamadığı için yerli otomobilin fiyatı da henüz belli olmadı.

Pazara çıktığı dönemde küresel pazarlarda da rekabet edebilecek bir fiyatı olması planlanıyor. Şu anda bir ödeme ya da erken sipariş alınması da mümkün değil. Üretim tarihi yaklaştıkça Türkiye'nin otomobilinin nasıl satılacağı konusunun da duyurulması planlanıyor.

Yerli otomobil özellikleri neler?

300+ ve 500+ kilometre menzil opsiyonları mevcut

Segmentinin en uzun aks mesafesine sahip otomobilin teknik özelliklerine ilişkin bilgiler de ilk kez paylaşıldı.

TOGG tarafından üretilmesi planlanan yerli otomobil elektrikli ve doğa dostu olacak. Modüler bir şaside ve bilişim teknolojileriyle kolayca entegre olabilecek bir yapıda olacak TOGG yerli otomobil, aynı zamanda güçlü bir internet bağlatısına da sahip olacak.

Buna göre, Türkiye'nin Otomobili, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak. Doğuştan elektrikli modüler platform ile 300+ ve 500+ kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak otomobil, merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G/5G bağlantısıyla alabilecek.

Gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketine sahip olan otomobil, 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniye altında 0-100 km/s hızlanabilecek.

OGG'dan açıklanan bilgilere göre kendine has çizgilere sahip olan araç, dünyanın önde gelen otomobil güvenlik testi kuruluşlarından EuroNCAP'in standartlarını tam olarak karşılayabilecek. Yetkililer, yerli otomobilin 2022 yılında EuroNCAP testlerinden 5 yıldız ile ayrılmasını bekliyor.

TOGG fabrikasında son durum nedir?

Yerli otomobilin üretiminin yapılacağı tesisin inşaatı son hızla devam ediyor. Tesis 1.2 milyon metrekare alan üzerine kurulu, 230 bin metrekarelik kapalı alana sahip. TOGG fabrikalarında 2023 yılına kadar kademeli olarak toplam 4 bin 300 kişilik istihdam edilecek. Fabrikalarda yılda 175 bin üretim 10 yılda, 5 farklı modelden toplam 1 milyon adet otomobil üretimi gerçekleşmesi bekleniyor. TOGG üretim tesisinde son durum canlı olarak izlenebiliyor. İşte TOGG fabrikası son durum;

TOGG nedir?

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu veya kısaca TOGG, Türkiye merkezli bir otomobil üretici şirkettir. Şirket, fikri mülkiyet haklarına sahip olduğu ilk otomobilin 2022 yılının sonunda seri üretime hazır hale geleceğini açıkladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.