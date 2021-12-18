Yerli otomobil logosu | TOGG logosu nasıl? Yerli otomobil logo belli oldu mu? Türkiye'nin otomobilinin logosu belli oldu. 2023 yılında yollarda olması beklenen yerli otomobil TOGG'un yeni logosunu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından duyurdu. İşte TOGG logusu;

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye'nin ilk otomobil batarya fabrikası kuruluyor" ifadelerini kullandı.

Varank, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Türkiye'nin ilk otomobil batarya fabrikası kuruluyor! 2 milyon araç üretme kapasitesine sahip 30 milyar $'dan fazla ihracat yapabilen otomotiv endüstrimiz için dev bir adım TOGG ve Farasis ortaklığında SIRO, 15 gigawatt saatlik batarya hücresi ve modül üretimi yapacak."

Yerli otomobil logosu | TOGG logosu nasıl?

Yerli otomobil ne zaman çıkacak?

ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE yürütücülüğünde düzenlenen, Tuz Gölü'nün Aksaray bölgesinde başlayan TEKNOFEST 2021 Roket Yarışları'na izleyici olarak katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli otomobil ne zaman çıkacak sorusuna yanıt verdi. Varank, “Biliyorsunuz fabrikamızın inşaatı başlamıştı. İnşaat son hızda devam ediyor. 2022 senesinin sonunda arabalarımızın banttan indirileceğini biz zaten ilan etmiştik. Şu anda o takvimde bir değişiklik gözükmüyor. İnşallah bir aksilik olmazsa 2022 senesinin sonunda Türkiye'nin Arabası'ni seri imalat bandından indiğini görmüş olacağız.” ifadelerini kullandı.

Yerli otomobil TOGG fiyatı ne kadar olacak?

Yerli otomobilin fiyatı henüz net değil. Çünkü seri üretime 2022 yılında geçilerek. Seri üretim başlamadığı için yerli otomobilin fiyatı da henüz belli olmadı.

Pazara çıktığı dönemde küresel pazarlarda da rekabet edebilecek bir fiyatı olması planlanıyor. Şu anda bir ödeme ya da erken sipariş alınması da mümkün değil. Üretim tarihi yaklaştıkça Türkiye'nin otomobilinin nasıl satılacağı konusunun da duyurulması planlanıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.