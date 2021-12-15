Yerli malı haftası ne zaman? Yerli malı haftasında ders yapılır mı? Çocukların kutlamaktan keyif aldığı yerli malı haftasının 2021 yılında ne zaman kutlanacağı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Yerli ürünlerin tüketilmesi bilincinin oluşturulması için yapılan yerli malı haftasında yemekler yapılır ve eşyalar sergilenir. Okullarda festival havasında geçen yerli malı haftası 12-18 Aralık tarihleri arasında Türkiye'de tüm okullarda kutlanır.

Yerli malı haftası ne zaman? Yerli malı haftasında ders yapılır mı? Çocukların kutlamaktan keyif aldığı yerli malı haftasının 2021 yılında ne zaman kutlanacağı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Yerli ürünlerin tüketilmesi bilincinin oluşturulması için yapılan yerli malı haftasında yemekler yapılır ve eşyalar sergilenir. Okullarda festival havasında geçen yerli malı haftası 12-18 Aralık tarihleri arasında Türkiye'de tüm okullarda kutlanır.

Yerli malı haftası ilkokul öğrencilerinin her sene merakla beklediği bir gün. Yerli malı haftasında yerli ürünler ile hazırlnana yemekler yapılır. Yerli üretim ürünler sergilenir. Yerli malı haftası ile "yerli malı kullanmanın önemi" vurgulanır. Peki Yerli malı haftası ne zaman? Yerli malı haftasında ders yapılır mı?

Yerli malı haftası ne zaman?

Yerli Malı Haftası 12 – 18 Aralık tarihlerinde kutlanıyor. Yerli malı haftasında yerli malı tüketiminin önemine vurgu yapılıyor. Ayrıca tutumlu olmanın, yatırım yapmanın da önemş vurgulanıyor. okullarda Yerli Haftası ile ilgili etkinlikler yapılarak yerli mal tüketiminin önemi anlatılır.

Yerli malı haftasında ders yapılır mı?

Yerli malı haftasında okullarda sadece bir kaç saat yerli malı günü kutlanır. Okullarda ders yapılır ancak bir kaç saat ders dışı yerli malı haftası etkinliği olabilir.

Yerli malı haftasının amacı nedir?

Yerli Malı Haftasının amacı, yerli tüketimin bilinçli olarak artmasıdır. Bu hafta süresince tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve ''yerli malı kullanmanın önemi'' vurgulanır. İnsanların parasını, malını, eşyalarını, zamanını ve sağlığını gerektirdiği gibi korumak ve dikkatli kullanmasına tutumlu olmak denir. İhtiyaçlara harcandıktan sonra artakalan para ile yatırım yapmanın önemi üzerinde durulur. Tüketilecek ürünlerin ülkede üretilen ürünlerden seçilmesinin gerekliliği anlatılır. Bu şekilde ülkenin zenginliklerinin artması amaçlanmaktadır. Ayrıca bilinçli tüketicilik konuları üzerinde durulur.

Yerli Malı Haftası nedir?

Yerli Malı Haftası (Resmî adıyla Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası), kutlanan belirli günler ve haftalardandır.

I. Dünya Savaşı sonrası oluşan ekonomik darboğazın ardından yabancı ülkelere para akışının önünün kesilmesi ve toplumsal tutum bilincinin oluşması amaçlanmıştır. Bu amaçla Atatürk başkanlığında, 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi toplandı. Bu kongrede yurdun bağımsızlığının korunması, yerli mallar üretilmesi ve kullanılması kararlaştırıldı. Dönemin başbakanı İsmet İnönü 12 Aralık 1929 tarihinde TBMM'de bir konuşma yaptı. Konuşmasında ulusal ekonomi, yerli malı ve tutumlu olma konularını anlattı. 1946 yılından itibaren Yerli Malı Haftası olarak kutlandı. 1983 yılında adı Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olarak değiştirildi.

Haftanın amacı, yerli tüketimin bilinçli olarak artmasıdır. Bu hafta süresince tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve ''yerli malı kullanmanın önemi'' vurgulanır. İnsanların parasını, malını, eşyalarını, zamanını ve sağlığını gerektirdiği gibi korumak ve dikkatli kullanmasına tutumlu olmak denir. İhtiyaçlara harcandıktan sonra artakalan para ile yatırım yapmanın önemi üzerinde durulur. Tüketilecek ürünlerin ülkede üretilen ürünlerden seçilmesinin gerekliliği anlatılır. Bu şekilde ülkenin zenginliklerinin artması amaçlanmaktadır. Ayrıca bilinçli tüketicilik konuları üzerinde durulur.

Okullarda 12 – 18 Aralık tarihleri arasında kutlanan bu haftada tutum, yatırım ve Türk malları hakkında bilgi verilir. Şiirler okunur, konuşmalar yapılır, skeçler ve oyunlar oynanır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.