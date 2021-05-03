Yerli korona ilacı hangisi? Yerli corona virüs ilacı adı ne? Yerli korona ilacı eczanede satılacak mı?

Yerli korona virüs ilacı ve korona virüs aşısına ilişkin önemli gelişmeler yaşanıyor. Yaşanan aşı sıkıntısına karşı yerli aşı ve yerli korona ilacı çalışmalarına hız verilmiş durumda. TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'dan yerli aşı ve yerli koronavirüs ilacının ne zaman kullanıma gireceğine dair açıklama geldi. Peki Yerli korona ilacı hangisi? Yerli corona virüs ilacı adı ne? Yerli korona ilaçları eczanede satılacak mı? Yerli koronavirüs ilacı ne zaman kullanılacak?

Yerli korona virüs ilacı ve korona virüs aşısına ilişkin önemli gelişmeler yaşanıyor. Yaşanan aşı sıkıntısına karşı yerli aşı ve yerli korona ilacı çalışmalarına hız verilmiş durumda. TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'dan yerli aşı ve yerli koronavirüs ilacının ne zaman kullanıma gireceğine dair açıklama geldi. Peki Yerli korona ilacı hangisi? Yerli corona virüs ilacı adı ne? Yerli korona ilaçları eczanede satılacak mı? Yerli koronavirüs ilacı ne zaman kullanılacak?

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınında aşı ve ilaç çalışamalarına hız verildi. Ülkemizde de aşı ve ilaç çalışmaları devam ediyor. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Hasan Mandal koronavirüs ilacı ve koronavirüs aşı çalışmalarına dair bilgi verdi. Mandal yerli korona virüs aşısı ve yerli Covid-19 iklacının ne zaman kullanılacağını açıkladı. Peki Yerli koronavirüs ilacı ne zaman kullanılacak?

Yerli koronavirüs ilacı ne zaman kullanılacak?

Ağustos ayında iki yerli virüs ilacının kullanıma gireceğini söyleyen Mandal, yerli VLP virüs aşısı için de yıl sonunu işaret etti. Mandal, ''Yerli VLP virüs aşısı yıl sonuna kadar kullanıma girecek'' dedi.

Yerli corona ilacı hangisi? Yerli korona virüs ilacı adı ne?

Yerli koroanvirüs ülacının adı şu anda belli değil. Geliştirilen yerli korona ilacı ile koronavirüs ile savaşta önemli bir adım atılmış olacak.

Yerli korona ilacı eczanede satılacak mı?

Yerli korona ilacı ilk etepta eczanelerde satılmayacak. Görevli hemimlerin tavsiyesi doğrultusunda ilaçlar hastanelerde uygulanacak.

Faz-3 aşı çalışamlarına geçilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Erciyes Üniversitesinde yürütülen inaktif aşı adayı çalışmalarını yerinde inceledi. Bakan Varank, insan denemelerindeki aşı adayının Faz-2 sonuçlarının ay sonunda Sağlık Bakanlığına iletileceğini belirterek, "Burada başarılı sonuçlar elde edilmesiyle Faz-3 çalışması ve daha sonra da seri üretimiyle hem Türkiye'ye hem de dünyaya şifa olabilecek bir inaktif aşı adayımızı elde etmiş olacağız" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.